聽新聞
0:00 / 0:00

連假治塞 應採分流3招

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）
中秋連假前一晚，高鐵南下返鄉人潮擠爆，板橋站有民眾疑因擠不上車累癱坐在月台地上。記者唐秀麗／攝影
中秋連假前一晚，高鐵南下返鄉人潮擠爆，板橋站有民眾疑因擠不上車累癱坐在月台地上。記者唐秀麗／攝影

中秋連假高鐵台中站人潮塞爆，有旅客抱怨排隊一小時仍上不了車；國道同樣一路「紫爆」，雪隧、北宜更成為壅塞熱點。收假日，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲親赴台中站視察疏運。台灣連假塞車早已不是第一次，為何每逢連假，仍像重新考一次交通大考？部長到場視察，但下一次連假能否提出有效的分流辦法？

連假壅塞，問題未必只是運能不足，而是太多人集中在同一時間、搭同一種交通工具、走同一條路。連假交通不同於演唱會或球賽，沒有非得同一時間開演、散場的限制。有人可以早點出發，也有人可以晚點回家；有人搭高鐵，也可以選擇台鐵、客運或自行開車。因此，交通政策不能只在塞車後「疏導」，更應在出發前就把尖峰人潮分散。

本次連假，國道客運已有票價優惠，國道也實施深夜免收費，但塞車、塞人依舊；可見關鍵不在「有沒有優惠」，而是能否精準引導民眾避開尖峰。與其全面優惠，不如拉大尖峰與離峰價差，讓早一點、晚一點出發更划算。

凌晨零至五時國道免費，雖能吸引部分車流提前上路，但要一家大小半夜出發，畢竟不是多數人的選擇；國道客運優惠能鼓勵少開車、多搭車，卻未必能做到錯開時間與分散人潮。

下一步應從「運具分流」進一步做到「時間分流」。交通部可運用歷年大數據，在尖峰前後設計「離峰有感優惠」；亦即高鐵、台鐵及國道客運在離峰時段提供較優惠票價，國道則可依壅塞程度研議差別費率。不是全面打折，而是愈能避開尖峰、省得愈多，用價格誘因把集中幾小時的人潮和車潮攤開。

資訊也要跟著分流，當高鐵自由座大排長龍，不能只勸旅客不要滯留車站，而應告訴旅客「不搭這班車，還能怎麼走」？交通部可建立連假「跨運具分流平台」，整合高鐵、台鐵、客運及國道即時資訊。當某站候車時間過長，立即透過Ａｐｐ、車站看板及手機訊息，告知其他運具的班次、運能及優惠。資訊透明加上價格誘因，旅客才有改變行程的理由。

國道也不能只靠「防堵上路」。雪隧就像漏斗，瓶頸容量有限；若為控制國道五號的車流，卻讓北返車潮大量滯留地方道路，只是把壅塞從國道搬到地方。國五管制應同步觀察國道與地方道路總體車流，必要時採動態匝道儀控、分時放行，避免國道避塞卻由地方承擔。

事後救火更要改成事前預警，交通部可在連假前一周公布「紅、黃、綠」三級壅塞時段，搭配離峰優惠、加開班次及替代路線，讓民眾安排行程時，就知道何時最塞、何時較省。雙十、光復節連假接踵而來，若仍只是加派人力、呼籲大家避開尖峰，可預料一樣塞到窒息。連假交通要疏導車輛、更要分流，再用不同運具彼此支援，這才是連假治塞真正該做的事。

連假 陳世凱 高鐵 塞車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

冷眼集／連假交通全線崩潰 乘客虛耗的時間成本找誰算

高鐵塞爆、國道狂堵…連假交通崩 民怨炸鍋

專家：交通部輕忽4天連假疏運量能

高鐵塞爆…返鄉如逃難 民怒：問題不該丟回給旅客

相關新聞

讀家觀點／清大校長爭議 高教革新轉機

清華大學校長高為元去年三月獲校內教師支持續任，第二任上任僅三天便赴美參與國外大學校長遴選，新聞曝光後餘波盪漾至今，彰顯台灣的大學治理制度仍值得檢討，實為重新思考「健全大學治理」與「整體提升台灣高教品質」的契機。特撰此文，特請相關部門首長及跨黨派立法委員齊心省察我國高教的制度困境與革新之道。

學歷無辜 因選舉蒙塵

王爾德說，人生有兩種悲劇：一是得不到想要的，二是得到了。台灣政治人物則多了第三種：得到了，卻被翻譯成別的東西。

不談政見 只問甘蔗？

台北市長蔣萬安日前出席中庄仔福德宮舉辦的晚宴，卻爆出離開時忘了將廟方贈送的甘蔗帶走，確實不應該，對廟方也失禮，但是為了一根甘蔗，綠營竟然可以用放大鏡檢視多天，實在令人匪夷所思。

去中華民國 是國安問題根源

廿六日外交部次長吳志中表示，川習會上，美國總統川普與中國國家主席習近平提到二戰中美並肩作戰等說法，「是去中華民國化」，言猶在耳；然而，我駐洛杉磯辦事處今年國慶酒會邀請函，卻出現「台灣雙十國慶」（Taiwan National Day），而不是去年的「中華民國一一四年國慶」。

連假治塞 應採分流3招

中秋連假，高鐵台中站人潮塞爆，有旅客抱怨排隊一小時仍上不了車；國道同樣一路「紫爆」，雪隧、北宜更成為壅塞熱點。收假日，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲親赴台中站視察疏運。台灣連假塞車早已不是第一次，為何每逢連假，仍像重新考一次交通大考？部長到場視察，但下一次連假能否提出有效的分流辦法？

不妨建立彈性日 錯開假期人潮

每逢連假，台灣都演同一齣戲。放假前，高鐵南下塞爆，國道一路「紫」；收假日方向倒過來。這次中秋連假，有人在高鐵台中站排了一個小時還上不了車，有人買到對號座卻被自由座人潮擋住，國道五號甚至一路塞到凌晨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。