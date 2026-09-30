連假治塞 應採分流3招

中秋連假，高鐵台中站人潮塞爆，有旅客抱怨排隊一小時仍上不了車；國道同樣一路「紫爆」，雪隧、北宜更成為壅塞熱點。收假日，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲親赴台中站視察疏運。台灣連假塞車早已不是第一次，為何每逢連假，仍像重新考一次交通大考？部長到場視察，但下一次連假能否提出有效的分流辦法？

連假壅塞，問題未必只是運能不足，而是太多人集中在同一時間、搭同一種交通工具、走同一條路。連假交通不同於演唱會或球賽，沒有非得同一時間開演、散場的限制。有人可以早點出發，也有人可以晚點回家；有人搭高鐵，也可以選擇台鐵、客運或自行開車。因此，交通政策不能只在塞車後「疏導」，更應在出發前就把尖峰人潮分散。

本次連假，國道客運已有票價優惠，國道也實施深夜免收費，但塞車、塞人依舊；可見關鍵不在「有沒有優惠」，而是能否精準引導民眾避開尖峰。與其全面優惠，不如拉大尖峰與離峰價差，讓早一點、晚一點出發更划算。

凌晨零至五時國道免費，雖能吸引部分車流提前上路，但要一家大小半夜出發，畢竟不是多數人的選擇；國道客運優惠能鼓勵少開車、多搭車，卻未必能做到錯開時間與分散人潮。

下一步應從「運具分流」進一步做到「時間分流」。交通部可運用歷年大數據，在尖峰前後設計「離峰有感優惠」；亦即高鐵、台鐵及國道客運在離峰時段提供較優惠票價，國道則可依壅塞程度研議差別費率。不是全面打折，而是愈能避開尖峰、省得愈多，用價格誘因把集中幾小時的人潮和車潮攤開。

資訊也要跟著分流，當高鐵自由座大排長龍，不能只勸旅客不要滯留車站，而應告訴旅客「不搭這班車，還能怎麼走」？交通部可建立連假「跨運具分流平台」，整合高鐵、台鐵、客運及國道即時資訊。當某站候車時間過長，立即透過Ａｐｐ、車站看板及手機訊息，告知其他運具的班次、運能及優惠。資訊透明加上價格誘因，旅客才有改變行程的理由。

國道也不能只靠「防堵上路」。雪隧就像漏斗，瓶頸容量有限；若為控制國道五號的車流，卻讓北返車潮大量滯留地方道路，只是把壅塞從國道搬到地方。國五管制應同步觀察國道與地方道路總體車流，必要時採動態匝道儀控、分時放行，避免國道避塞卻由地方承擔。

事後救火更要改成事前預警，交通部可在連假前一周公布「紅、黃、綠」三級壅塞時段，搭配離峰優惠、加開班次及替代路線，讓民眾安排行程時，就知道何時最塞、何時較省。雙十、光復節連假接踵而來，若仍只是加派人力、呼籲大家避開尖峰，可預料一樣塞到窒息。連假交通要疏導車輛、更要分流，再用不同運具彼此支援，這才是連假治塞真正該做的事。