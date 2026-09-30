讀家觀點／清大校長爭議 高教革新轉機

清華大學校長高為元去年三月獲校內教師支持續任，第二任上任僅三天便赴美參與國外大學校長遴選，新聞曝光後餘波盪漾至今，彰顯台灣的大學治理制度仍值得檢討，實為重新思考「健全大學治理」與「整體提升台灣高教品質」的契機。特撰此文，特請相關部門首長及跨黨派立法委員齊心省察我國高教的制度困境與革新之道。

歐美大學多設有獨立的董事會，負責監督大學發展方向、校長續任、財務及重大策略；也常請傑出企業家任董事，將企業敏捷的高標競爭力帶動大學進步。校長及行政團隊負責日常校務運作。此經由董事會、行政團隊與教授會之間明確的權責分工，形成「共同治理」。以美國高教為例，董事會、校長與行政團隊及教授會各司其責，彼此溝通、監督與制衡，共同維護大學使命。值得台灣借鏡的是如何建立清楚的權責、透明的決策程序、適當監督機制及兼顧大學自主與公共問責的制度性制衡。

台灣高教困境早已引起高教界擔憂。台大陳維昭前校長鑒於我國高教制度落後先進國，在二○二三年舉辦九場「高教改革論壇」，並於十二月邀請三大政黨代表研討「總統當選後的高教施政重點」。我國問題根源之一在於法規對大學治理的定位與實際運作仍存落差。民國八十三年及九十四年兩度全文修正《大學法》，明定「校務會議」為校務最高決策會議，「議決校務重大事項」。

然而，大學治理的重大決策若均集中於一學期僅召開二次校務會議，恐難有效因應大學每日的治理需求。

真正要檢討的，是不同治理主體之間的權責是否清楚、決策程序是否有效，以及重大治理爭議時，是否有適當的監督與問責機制。但教育部多年未進行體制改革，全台大學宛如僅有一所「教育部大學」！在政策與資源分配仍受高度集中管控。無論高教前瞻計畫或深耕計畫，均應檢視是否真正提升師資與大學的國際競爭力。

台灣教授的薪資與國際人才競聘環境，仍有改善空間。若無法建立能夠吸引、留任及培育優秀人才的制度，再多的資源也難以持續提升台灣高等教育的品質。教育部的國家教育研究院在研究高教幾乎交白卷。民間多次呼籲召開「高教國是會議」與成立「高教發展委員會」。新政府上任兩年餘，卻連高教會議的影子都沒有。

面對國家人才培育的迫切危機，筆者建議：

立法院盡速召開高等教育公聽會：邀集高教專業人士、產業及社會領袖共同討論，研議成立具有專業自主性的「高教發展委員會」，不宜僅由教育部高教司主導；由國科會編列預算進行國際比較研究：深入比較他國的高教治理制度、法人化發展、大學自主及人才延攬制度；定期舉辦「大專院校治理」研討會：結合產官學，儘早提升我國高教制度的健全管理；請企業、民間團體與政府資助台大、台師大等學府成立「高教研究中心」，助高教起飛。

期盼政府與立法院藉此事件，借鏡國際經驗、通盤檢討《大學法》，建立兼具專業、效率、透明與監督機制的「大學共同治理體制」。唯有優良體制、合理薪資與人盡其才的環境，人才吸引人才，我國高教才能真正提升國際競爭力，為下一代創造更具活力與永續性的高教環境。