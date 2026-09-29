讀家觀點／廚餘政策 應從源頭減少浪費

九月二十九日是聯合國「國際糧食損失與食物浪費宣導日」，是聯合國大會於二○一九年設立，希望各國採取集體行動，落實聯合國「永續發展目標」SDG 12.3：二○三○年前將零售及消費端的人均食物浪費減半，並減少生產與供應鏈上的糧食損失。

距二○三○年只剩四年，台灣應該問：我們究竟是在「減少食物浪費」，還是在「處理食物浪費所產生的廚餘」？兩者看似相近，其實是完全不同治理思維。

食物一旦成為廚餘，前面投入的土地、水、能源、肥料、飼料、人力、冷鏈、運輸以及公共補貼，許多都已經浪費掉了。因此國際間處理食物浪費的基本原則，是把「預防」放在最前面，其優先次序為能不產生剩食，即不要生產過剩；仍可供人食用的食物，應設法透過食物銀行重新分配；不能供人食用後，才依序考慮飼料化、能源化、堆肥等資源循環；至於焚化與掩埋則是末端選項，要盡量避免。

台灣最大的問題，可以用三個「碎片化」與一個「錯置」來說明。

首先是主管機關碎片化。從農場生產、加工、冷鏈物流、零售、餐飲、學校午餐到家庭廚餘與事業廚餘，分散在農業、環境、衛生、教育、經濟及地方政府等各體系。每個機關都有自己的法規、預算與績效指標，卻缺少真正對「全國食物浪費減量結果」負責的治理機制。

其次是資料碎片化。農產品生產多少、賣多少、剩多少？超市報廢多少？餐廳剩多少？學校營養午餐倒掉多少？家庭製造多少廚餘？事業廚餘產生多少？至今缺乏可以相互銜接、長期追蹤的全國性資料體系。如果連「從哪裡浪費、浪費多少、為什麼浪費」都說不清楚，又如何知道二○三○年我國會不會達標？

第三是政策工具碎片化。政府一方面補貼生產、自由放任、鼓勵促銷、推動學校供餐與農產品行銷；另一方面又花錢處理生產過剩、剩食與廚餘。上游放任生產過剩的政策與下游減少食物浪費的政策如果各自為政，政府就可能一手製造剩餘，一手再花錢處理剩餘，浪費公帑。

最值得檢討的，是治理重心的「錯置」。

近年台灣廚餘政策焦點往往轉向「廚餘要怎麼處理」：能不能養豬？要不要堆肥？要不要厭氧消化？要不要生質能源化？焚化爐能不能處理？這些問題當然重要，但都已經是食物變成「廢棄物」以後的問題。真正應該排在第一位的是：為什麼有這麼多人吃的食物，最後會變成廚餘？

如果每天產生一百噸廚餘，最好的政策不是把一百噸廚餘「處理得很好」；而是透過生產規畫、供應鏈管理、規格標準改革、剩食媒合、食物捐贈、餐飲分量調整及食農教育，讓一百噸降成八十噸、六十噸甚至更少。這才叫「減少食物浪費」。

今年聯合國為九月二十九日設定的主題，是「減少糧食損失與食物浪費的轉型潛力」。這提醒我們，減少食物浪費不是垃圾減量政策的小項目，而是牽涉農業、糧食安全、消費、氣候變遷、生物多樣性與自然資源治理的整個食物系統改革。

台灣並不缺處理廚餘的技術，真正缺少的是一套讓農業部、環境部、衛福部及相關部會、地方政府共同面對同一個目標、使用同一套定義與資料、依循同一個預防優先順序，並且有人對最後結果負責的整合機制。