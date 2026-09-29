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監委同意權投票 攸關憲政修復

聯合報／ 邱子安／專欄作家（台北市）

今天立法院將進行監察委員同意權投票。之前審查詢答，凸顯兩個重要憲政爭點：第一，行政院若對已生效法律拒絕執行，或配合總統不公布法律，是否構成應受監察調查甚至彈劾的違法失職；第二，當行政、立法權發生憲政衝突時，是否只能被動等待違憲審查，而無其他憲政制衡機制。

朝野立委必須支持敢於彈劾卓榮泰的監委人選，並刷掉似是而非掩護行政權違憲者。這是立法權與監察權，在既有體制下挽救賴卓毀憲的關鍵。

此次審查詢答最值得關注的，是被提名人如何看待行政院拒絕執行法律、行政院長拒絕副署，以及監院是否應介入調查。其中四位被提名人立場差異明顯：有人認為法律既已生效，行政機關若長期不執行，監院就應調查；有人強調須視證據判斷；也有人將爭議歸因憲法制度不清，甚至主張行政院長得基於權力分立拒絕副署。

這四位被提名人對於行政院配合總統不公布法律的憲法認知分別是：當然要立案調查、必須任職後看證據、憲法修得如何我也不知道，以及直接變造出一個違反憲法的說法。

大法官已連番透過不足額的憲法法庭，把違憲審查制度玩殘。憲政體制若要回歸常軌，不能再坐視行政權違憲。因此監委同意權一役，立法院必須給出正確答案；刷掉護航與酬庸人士，民主憲政才能自救復甦。

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