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失去御史風骨 監院何去何從？

聯合報／ 楊智強／社會科教師（嘉縣新港）

聯合報「監院調查」專題報導，具體呈現第六屆監察院「躺平、灌水、當守護神」的樣貌。當國家最高監察機關效能低落，甚至被質疑服務特定政治立場，問題就不只是個別監委怠惰，而是監察制度本身是否仍能發揮憲政制衡功能。

首先，人事任用邏輯已嚴重傷害監察權威信。報載可能接任副院長的監委王榮璋，六年任期內僅主查兩案，參與處分案件平均一年不到兩件，多項績效指標均居後段。在一般文官體系早應檢討，但在監察院卻可能獲得拔擢。如此選才標準，不僅令人質疑責任政治是否落實，也難以向認真任事的基層公務員交代。

其次，面對辦案量下滑，監察院未能正面檢討，反大量增加「委託調查」，不僅稀釋監委應負的調查責任，更是以形式上的案件數字掩飾實質辦案量下降。

更值得檢討的是，過去監委出缺的空窗期間，監察院仍照常發放高額「協查研究費」給全體職工。若實際並無監委主導調查，其支領依據與合理性更應接受嚴格檢視，否則何以監督政府依法行政？

最令人憂心的是，監察院已失超然獨立之風骨。從近年查察趨勢來看，外界質疑其呈現「地方查得多、中央大官查得少」的落差；特定案件中，也有監委多次投下彈劾不成立票。報導並提及，院內高層頻繁列席相關會議，對委員形成「須拿捏分寸」的無形壓力。當「拍蒼蠅、不打老虎」成為慣例，憲法賦予的糾彈大權遂淪為當權者的守護神。

專題報導攤開了監察體制失能的難堪全貌，面對這個既無法端正政風，又縱容內部自肥的「躺平衙門」，必須直視根本問題。「守護神」只守護執政團隊、「糾彈」淪為選擇性辦案，凡此種種，正侵蝕著台灣的憲政根基。

因此，監察院的存廢與改革不應再停留於口號；朝野應正面討論，究竟是要透過修憲重新定位監察權、調整組織功能，還是終結現行體制。若監察院已無法自證存在的必要，就不能再當消耗國家資源的花瓶。

監院 王榮璋 監察院 監委

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