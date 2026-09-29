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監察權失能 關鍵何在

聯合報／ 仉桂美／前監察委員、中國文化大學政治與經濟學系兼任副教授（新北市）
監委人事案將上演表決大戰。記者曾原信／攝影
監委人事案將上演表決大戰。記者曾原信／攝影

立法院今天將行使第七屆監察委員提名同意權，恰於此時，聯合報昨天刊出第六屆監察委員表現的調查報導。確實，國人除應嚴肅檢視剛屆滿的陳菊第六屆監察院績效，更應期許監委提名及同意過程能打破酬庸文化。

回顧第五屆監察院，前半期近四年間，除院長、副院長外，僅有十六名委員辦案。當時國民黨執政，雖然府院同黨，但仍有十一席監委提名未獲立法院同意。後來蔡英文當選總統，補提十一席人選，立法院改選後民進黨過半，多數人選順利通過。此後，從管中閔案、曲棍球案等爭議開始，監察權原應維持中立的那把尺，屢遭質疑與挑戰。不過，第五屆監察院仍有十六名任滿六年的委員，因此整體監察績效，尚能大致維持社會通念下的期待。

第六屆監察院對地方政府監督著力較深，對中央政府的監督明顯不足，不免令人質疑是否存在政治考量。尤其疫苗案、進口蛋案等重大爭議，監察院的表現明顯未符社會期待。

長期以來，監察院在權力分立與制衡體系中的角色逐漸失準，以致中央政府即使爭議頻仍，遭監察糾錯的可能性卻降低，反而可能形成有恃無恐現象。更令人側目的是，部分爭取第七屆續任的監察委員，六年任期內竟僅辦理兩件調查案，糾正案也只有個位數，績效實在難以令人信服。

國家公器不能由一黨私斷，因此憲政制度才設計國會同意權加以把關。監察院職權來自憲法授權，第六屆監察院的「委託調查案」，卻把法律上「必要時」才得採行的例外程序逐漸常態化，件數竟高達三九一六件，實有檢討必要。

此外，「職工協查研究費」也應回歸監察委員調查權及協查制度的法制本旨。既名為協查研究費，就應由實際具名參與協查、且具有調查資格的調查處人員支領，而非不分工作內容與資格一體發放。否則，不僅有違實質平等原則，也可能偏離依法行政精神。

監察制度要有效運作，除了監察委員本身，也須仰賴優秀調查人員協助。調查研究費既然目的在強化專業調查能力，就應名實相符。若支領標準低於調查局，又如何期待長期培養優秀調查人才？即使現行作法源自早年行政院函示，也應隨時代與制度發展重新檢討，使其回歸正常法制。

第六屆監察院調查案件大幅減少，連憲法所保障的調查權，都未能充分、有效且公正行使。在多位第六屆監委又爭取續任之際，立法院更必須嚴肅思考：人民權益究竟所倚為何？監察院若不能貫徹專業、公正的調查，又如何有效糾彈文武百官？又如何落實人權保障？

監察院國家人權委員會雖由監察委員組成，但人權保障不能只停留在口號。人權工作的落實，仍須建立在程序正義與有效調查之上，並透過糾正、彈劾等憲政工具發揮實質作用。若調查權本身萎縮，人權保障自然也難有堅實基礎。因此，第六屆監察院竟會出現六年任期內僅辦理寥寥數件調查案的監委，也就不令人意外。

當監委提名不當，導致調查權萎縮、監察職能失靈，社會上「廢監察院」與「淘汰不適任監委」的討論自然容易混為一談。究竟問題出在制度，還是出在人選，更值得仔細辨明。正因如此，面對第七屆監察委員人事同意權，立法院豈能不慎？

陳菊 監察院 監委 憲政 調查權

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