對日抗戰是中華民國打的

川普對習近平說，美中是二戰的共同盟友，並肩作戰贏得戰爭；習近平更說，中美共同抗擊日本軍國主義侵略。在川普眼中，中國就是中國共產黨，不是中華民國，也不是台灣，台灣是書桌上的筆尖，微不足道。這樣的說法，投習近平所好。中華民國的歷史論述，「藍無力，綠無心」，賴清德政府不提出中華民國對日抗戰的主張和立場，拱手將抗戰勝利果實任由中共解釋。川普拉攏習近平，附和中共史觀，將中美二戰同盟勝利的詮釋權順水送給中國。

中國大陸認為，共產黨是抗日戰爭的中流砥柱，中國人民在共產黨領導下取得最終的勝利。這是共產黨的史觀，當然意圖在爭奪歷史的話語權和正統性。

但一九七二年中日建交，毛澤東告訴日本首相田中角榮，「沒有日本的侵華戰爭，共產黨就無法發展壯大，並取得政權」。毛澤東後來在多次場合再提出上述觀點，並說「感謝日本侵略中國」、「日本幫了大忙」；毛澤東的說法，印證了史學家後來評析共產黨在抗日戰爭中的方針，「ㄧ分抗日，二分應付， 七分發展」，所以是假抗日、真擴張。

對日抗戰，由蔣介石領導中華民國全國軍民，歷經八年艱苦卓絕的浴血戰役，死傷超過千萬人，財產損失無法計算；蔣介石率領中華民國及國民黨打贏對日抗戰是不爭的歷史事實。郝柏村有一次參觀中國大陸的抗日展後說，抗戰展沒有蔣介石，這不是抹煞歷史，而是篡改歷史。蔣委員長領導中國軍民對日抗戰，舉世皆知，豈容青史成灰？

中華民國被民進黨政府借殼上市，賴清德政府只要中華民國之名，不要中華民國之實；去中化，不只去中國，也去中華民國；賴清德避談對日抗戰勝利，卻引用日本的二戰終戰說，刻意和中華民國史切割，沒有史識；不尊重領導中國抗戰的蔣委員長，找到機會就醜化他，民進黨史觀錯亂，進退失據。蔣介石帶領中國軍民打贏抗戰這樣的史實，無端的在海峽兩岸消失，更讓中國大陸取得「共產黨帶領中國人民打贏抗戰」的話語權和正統性。

外交部政次吳志中、駐美代表俞大㵢、陸委會副主委梁文傑都說，中華民國才是二戰時美國的堅實盟友，中共扭曲歷史事實。這種說法，放在今天賴政府去中化唯恐不及，抗中保台不遺餘力的政策下，顯得毫無信服力。

當中華民國的歷史、文化都被川普加冕在北京身上時，我們還有什麼故事可以敘說？如果將中華民國實質的招牌擦亮，相信可以減少鉅額的對美軍購。