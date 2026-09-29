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誰丟了中華民國歷史資產

聯合報／ 彭士剛／文字工作者（屏東市）
川普總統提及的飛虎隊，指的就是中華民國空軍美籍志願大隊，二戰期間在中華民國成立，由美國派遣志願軍支持抗日援華。圖為如今在中國湖南芷江保存展示的飛虎隊「血符戰袍」。記者廖士鋒／攝影
川普總統提及的飛虎隊，指的就是中華民國空軍美籍志願大隊，二戰期間在中華民國成立，由美國派遣志願軍支持抗日援華。圖為如今在中國湖南芷江保存展示的飛虎隊「血符戰袍」。記者廖士鋒／攝影

川習二會日前落幕，雙方會後高調重申二戰期間美中盟友關係，川普並肯定「飛虎隊」貢獻，呼應北京「共同維護戰後國際秩序」的敘事。對此陸委會急發新聞稿，批評中共「竊取二戰與飛虎隊話語權、扭曲歷史」。

當華府與北京重新搬出二戰歷史，身為二戰戰勝國的中華民國政府，卻幾乎從敘事中消失。過去兩年，賴政府為推動基於自身意識形態的史觀，淡化抗戰與中華民國歷史連結，如今眼見話語權旁落，才急忙出聲抗議，前後對照格外諷刺，也暴露其在歷史定位與外交戰略上的矛盾。

回顧歷史，飛虎隊的成立，源自陳納德應蔣中正領導的國民政府邀請來華擔任顧問，之後由國民政府推動組建，隊員制服上更可見中華民國國旗標誌。無論從歷史傳承或國際合作脈絡而言，飛虎隊原本就是中華民國極具代表性的歷史資產

然而，賴總統近年強調台獨史觀，刻意切割台灣與中國近代史的連結。包括在「團結國家十講」中，宣稱馬關條約之後台灣與中國關係的斷裂，也多次引用「舊金山和約」，高調唱和「台灣地位未定論」，否認台灣光復，台獨史觀與中華民國歷史扞格不入。

問題在於，當中華民國政府主動淡化這套歷史敘事，北京自然樂於接手。如今美「中」兩強在國際舞台上共同重提二戰歷史，中共也藉此強化自身抗戰歷史敘事，拉近與美國的歷史連結；此時賴政府由陸委會發稿抗議，難免顯得今夕何夕、不知所云。

更值得檢討的是外交戰略上的落差。外交部長林佳龍日前提出「台美共管中國」等說法，試圖凸顯台灣的戰略角色；但國際政治終究以國家利益為核心，美國面對北京時，也會依現實需要調整外交語言與歷史敘事。若台灣情願淡化自身繼承的中華民國歷史資產，又如何能期待美國維護我方的歷史地位與政治尊嚴？

十月將至，不論雙十國慶或台灣光復相關紀念，都是政府重新說明歷史立場的重要機會。二戰期間，中國對日抗戰的主要正規軍力量來自國民政府所領導的國軍，贏得抗戰並光復台灣、回歸中華民國；中華民國政府也是當時國際承認的中國政府，並以戰勝國身分參與戰後秩序安排。這些歷史事實，本可成為台灣對外論述的重要基礎。

倘若賴政府持續以「終戰」取代「抗戰勝利」，又刻意淡化台灣光復與中華民國戰勝國身分，不僅造成自身歷史斷裂，也等於主動讓出原本可以掌握的話語空間。如此一來，中共更有機會壟斷「中國抗戰」與「二戰戰勝國」的歷史詮釋，而台灣在美「中」競合格局中，反而愈顯被動。

古人云：「人必自重，而後人重之。」賴政府若因意識形態而切割歷史，最後失去的恐怕不只是歷史話語權，更可能是國際上的立足點。唯有壇然擁抱中華民國的法理與歷史，挺直腰桿捍衛戰勝國尊嚴與話語權，台灣才能在大國賽局中守住國格，立於不敗之地。

中華民國 歷史 資產

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