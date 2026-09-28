學生持剪刀傷人後 別只問該罰多重

日前發生令人遺憾的學生衝突。一名國中生放學後在校外與高中學長發生糾紛，持路旁商家的剪刀刺傷對方頸部，傷者一度失去呼吸心跳，經搶救後轉入加護病房。涉案少年已進入少年司法程序，至於雙方過往互動及衝突如何升高，仍待調查釐清。

每逢重大少年暴力事件，社會總會出現熟悉的疑問：法律是不是太輕？少年是不是受到太多保護？這樣的焦慮可以理解，但如果真正關心的是下一起傷害能不能避免，問題恐怕不能只從案發後「該罰多重」開始。

在衝突走向極端以前，是否曾出現持續性的言語威脅、尋仇訊息、敵意累積或明顯的行為變化？同學、家長、老師又曾察覺什麼？青少年暴力最棘手之處，有時不是完全無人注意異常，而是不同的人各自掌握一小部分訊號，卻沒有及時形成完整的風險圖像。

美國特勤局國家威脅評估中心（ＮＴＡＣ）長期研究校園針對性暴力。其二○一九年分析四十一起案件，在有足夠行為資料的卅五名攻擊者中，全部在案發前都曾出現令人關切的行為；在百分之七十七的案件中，攻擊者曾威脅其目標、或向他人透露發動攻擊的意圖。ＮＴＡＣ因此強調，威脅評估不是依靠人格側寫去找出「危險人物」，而是聚焦具體行為與風險是否持續升高；其操作指引也主張由教育、警察、心理健康等不同專業人員組成評估團隊，建立集中通報管道，把分散訊號轉成可以採取行動的資訊。

事件發生後，司法如何回應，同樣需要實證支撐。本月犯罪學期刊「Journal of Quantitative Criminology」刊出一項瑞典少年司法研究。研究者利用司法政策變動形成的自然實驗，分析三萬五千多起案件，觀察十五至廿歲青年較常以不起訴型的分流處理取代低額罰金後，三年內再逮捕與再定罪是否改變。結果顯示，減少罰金制裁並未顯著增加再犯，較正式的金錢處罰也沒有呈現額外的犯罪抑制效果。

這項研究處理的是輕微毒品、竊盜、詐欺與毀損等案件，當然不能拿來主張台灣這起國中生重大暴力事件應該從輕處理；但它提醒我們一件重要的事：處罰變重，與犯罪控制效果變好，並不是同一件事。

少年司法若只剩「寬一點」或「嚴一點」的直覺爭論，很容易問錯問題。不同風險程度、不同犯罪類型的少年，究竟需要何種介入？幾年之後，再犯有沒有真的下降？哪些措施確實降低風險，哪些只是增加程序、成本與標籤？這些都應讓實證資料說話。

對已顯露明確暴力風險的個案，制度應有能力及早辨識、適時介入；對較輕微案件，如果加重制裁沒有帶來更好的防制效果，也應重新檢視處遇方式。比起在憤怒中追問「罰得夠不夠重」，更值得深思的是：傷害發生以前，有哪些警訊原本可以更早被看見、被串聯？事情發生以後，我們又有沒有足夠證據知道，什麼樣的處遇才能真正降低下一次傷害？

一套成熟的少年預防與司法體系，不只要知道何時該介入，更要知道什麼樣的介入真正有效。