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落實離線權 讓老師能好好放假

聯合報／ 劉書彬／立法委員（台北市）

今年是教師節恢復為國定假日後的第二年，但全台十多萬中小學老師，真的有機會在學期間好好放假嗎？

我國勞基法已賦予勞工休息權，勞工下班後有權不接收、不回應工作相關訊息、電話或郵件；縱使看到訊息，也享有不予回應的自由。但教師同樣身為受薪階級，辛苦上了一天課，回家後手機一「叮」、家長訊息一來，往往陷入回與不回的兩難。明明想休息，卻又害怕被家長投訴，沒有辦法心安理得地享有「離線權」。

教育部今年六月正式發函，要求各地方政府督導所轄高級中等以下學校，建立合理的行政聯繫及親師溝通機制，以維護教師非上班時間的「離線權」。

時隔三個月，看到教育部僅憑一紙行政公文，根本無法讓各縣市動起來，呼籲教育部扮演領頭羊，訂定教師離線權指引，讓地方政府有依循之道，甚至將「離線權」提升至法律層次，讓老師們合法休息。

教師和勞工的「離線權」在西方國家相當普遍，以德國為例，當地普遍認同「下班後的私人時間，神聖不可侵犯」，教師和勞工都適用「工作時間法」，兩次工作之間，應有至少十一小時的連續休息時間；家長若需與老師溝通，必須提前預約，並前往學校當面討論，不能用通訊軟體進行。澳洲二○二四年正式將「離線權」入法，且明定企業、學校都適用，學校只有在不可避免或緊急情況下，才能在非上班時間主動聯繫老師。

比起法律，將心比心的親師溝通，更是治本之道。老師也是人，家長在和老師溝通前，不妨比照平時和朋友溝通的習慣，例如：詢問老師習慣的溝通管道、合適的通訊時間，或根據訊息的緊急與重要程度，選擇是否要及時向老師說。

教師荒日益嚴峻，一一五學年全國公立國中小正式教師開出六千多個缺額，創五年新高，最終有七百多個缺額未補足，顯示這份傳統觀念中的「鐵飯碗」，已從搶破頭變成無人捧的職業。當教學現場缺乏好人才，最終受害的，是我們的下一代。

教師節除了感謝老師，也請老師們好好休息一天吧！願大家一起重拾家長、老師、學生間的相互理解，並且以尊重取代對立，讓教學現場日益枯竭的師資荒原，重新開出繁花。

老師 郵件 勞基法

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