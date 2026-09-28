學生有成就 辛苦已如過眼雲煙

今天教師節，前陣子看到一則網路新聞，它指出十大女性覺得最辛苦的職業，教師這項工作排名第二。現在老師工作內容多而繁瑣，排名第二辛苦，應有許多人贊同。當老師雖累，以前人們還是十分喜歡這份工作；如今年輕人對此職業卻意興闌珊。

筆者當年出國念完碩士，並沒有在美國工作太久，主要是覺得可以把國外學到的專業知識帶回台灣，因為那個年代台灣是沒有物理治療研究所的。廿幾歲的我可以和學生打成一片，但因為有美國的學習與臨床經驗，學生還是很尊重我，所以擁有足夠的專業知識，是身為好老師的首要條件。

除了足夠的教學熱誠，一位好老師還必須有教無類。筆者博士畢業後開始帶研究生，因系上研究生程度參差不齊，比如英文論文寫作，有的程度很好，有的則必須從基礎英文教起、才能再教他們寫論文，每份近百頁的論文筆者都修改十次以上，沒有足夠的教學熱誠，無法勝任。但看到學生英語口說從毫無條理到行雲流水，作為老師真的充滿成就感。

此外，好老師還要願意傾聽。現在許多老師都必須擔任導師，因此平時要找時間和同學談話，遇到狀況才能夠同理他們；當學生遇到同學衝突或是感情問題，願意來找老師，作為教師就可說成功了！若遇到特殊情緒問題，老師還必須轉介給心理師來尋求幫助。

母親常說：「有狀元學生，沒有狀元老師。」當老師最欣慰的，是看到學生有所成就。這些年指導學生參加比賽、獲得了一些優勝的獎項；也有學生在臨床表現優秀、升為主任，多年後還攜家帶眷來看我，種種都讓筆者點滴在心頭；至於教學所歷經的辛苦，已如過眼雲煙。