教育「老園丁」的節日感懷

日前收到人事室通知，筆者將於本學期結束屆齡退休，有些資料也需著手準備填寫了。回顧民國七十六年的開學日，我騎機車到校報到，還被值班教官誤以為是學生攔了下來，那時猶是小鮮肉、如今已髮蒼視茫。

時光飛逝，近四十年的教育「老園丁」生涯即將畫下句點，把忐忑的心情寫在社群平台上，一下子湧入許多回響，其中當然不乏教育界的朋友們，但更多是曾經教過的學生們踴躍回應。

昔年，初入這所位於台南近郊的工專，學校的發展剛起步，許多事都得教師親力親為。運動會前帶著學生在跑道畫線、搬器材、油印裝訂秩序冊、畫賽程表；學校辦理大型賽事時，協助挪用部分教室當選手村，帶著學生鋪床墊、發便當、掃廁所…當年的學生中，如今不少已成為業界老闆、中高階主管。或許是年齡差距不大，所建立的革命情感至今仍維繫著，每當舉行同學會，仍不忘邀請老師參加。

民國八十八年，見證學校轉型為科技大學，筆者由工學院轉至人文學院擔任導師，學生不免計較、班上共同事務無人願意承擔，那年代「勞作教育」是必修課程，勞動分配卻讓筆者及學生傷透腦筋。打掃區域被分配在某大樓排水溝旁，因地處偏僻、雜草叢生，清晨一群學生到了打掃現場、面面相覷，不知從何做起。結果筆者率先動手拔草，學生見連導師都在做，也就沒有嫌髒、束手旁觀的理由，大家一起動手，事情很快完成了，學生更高興的是聽到導師說「走，導仔請吃早餐！」

某次，在不可烹煮食物的宿舍，一位同學被發現用電鍋煮玉米而送懲戒，詢問因由，原來是家中務農、生活費有限，兩條玉米便打發一餐。因有中低收入證明，該生轉介至行政單位擔任工讀生，每月的工讀金收入緩解不少經濟壓力。後來該生父母遭工地吊車砸中、雙雙入院，老師除協助申請急難救助、也詢問校園裡的便利店有沒有工作職缺，學生家庭燃眉之急因此迎刃而解。

漫長教職過程中，曾發生討債集團假冒學生親友，入校追查家長去處；學生男扮女裝潛入女舍行竊失風被逮；學生相戀因家長反對而發生不幸事件…種種棘手問題，考驗老師的耐心與智慧，雖慶幸處置得宜、事情大多能圓滿解決，但也不免發生過遺憾。

如今的教育環境，令許多懷抱理想的人心灰意冷，師道蕩然無存。不過直到此刻，個人仍深信，有心做事的人必不孤單！學校每學期「績優導師」選拔，個人獲獎累計超過廿次，便為這句話作了最佳註解。至於分散在各行各業的校友們，也成了隨時可應援的無形資產。屆退在即，諸多回憶紛至沓來，敬祝所有仍在辛苦耕耘的教師節日快樂。