川普高規格迎習近平 「核心利益」仍無解

廿三日，舉世矚目的川習二會登場。大陸領導人習近平專機抵達美國後，川普總統給予了超高規格的接待，總統夫婦罕見親臨機場迎接，除了禮砲外，還有軍機飛越上空致敬壓軸。翌日，又在白宮有更大的排場，由四七九名美軍各兵種官兵組成的儀仗隊歡迎，川普陪同習近平在玫瑰園閱兵，觀看軍事表演，等於舉辦了兩場歡迎儀式，超高規格的接待世所罕見。

但如此超高規格的接待，似乎在刻意掩蓋著中美某種無法調和的分歧。川普愈是不合常理的超高規格接待，就愈表明此次「二會」不會有多少實質性的成果，「紅地毯走完後，談判桌上到底放了什麼，檯面下又喬好了什麼？」這個問題的答案，恐怕要使很多人失望。

首先，中美在台灣問題上的結構性矛盾仍舊無解。台灣問題被中國大陸視為「核心利益中的核心」，但美國事實上一直在明裡暗裡地支持台獨。眾所周知，台灣執政的民進黨是以台獨為宗旨的政黨，只要是民進黨執政，美國的所謂「支持台灣」其實就是支持台獨。只要美國遏華的總戰略不變，美國對台獨的支持就不會變。

這不難理解，美國怎麼會輕易放棄這個好用的「制中抓手」和「提款機」呢？中方一再敦促美方慎重處理台灣問題，並希望美國明確表態「反對台獨」，但其實美方「不支持台獨」的表態恐都是虛偽的。

既然在核心利益上得不到美國的實質性讓步，中共也不會充分滿足美國的種種要價，拉長「合作清單」；中共仍會嚴控對美出口關鍵礦產，至於經貿、芬太尼和人工智慧方面的合作，只會走一步看一步。此次到訪，中國頂尖企業家未隨團搭機前往，在川普的國宴上也未見出席，就是一個信號；外交上，中共依舊要發展與俄國和伊朗的關係，不會過多顧忌美國的感受。川普說，中方對伊朗的援助是美方不可接受的，但難道美國對台軍售、支持台獨就是中方可以接受的嗎？

美國也是如此，在高科技方面仍會實施對華封鎖圍堵，繼續拉攏盟友對華挑釁；在台灣問題上繼續「退一步進兩步」，不斷挑逗中共的情緒。總之，台灣問題是個「綱」，綱不舉則目不張，可預計中美雙方仍將齟齬不斷。

川普和習近平把太多時間花在社交和禮儀活動上，實際會談僅約九十分鐘，但排場和禮節不等於實際進展；這恰恰證明了雙方並沒有多少實質性問題可交流、妥協、合作。「外交娛樂秀」僅是各取所需，川普希望藉此誇耀自己的外交成就，以贏得共和黨中期選舉；習近平則希望能繼續構建中美建設性戰略穩定關係。

兩國信任赤字巨大，短期內仍無法弭平。中美關係能否有實質性轉變，實與台灣問題的結局掛勾，雙方仍將持續緊張博弈，惟最終仍靠實力說話。雖然不一定要熱戰，卻可使對方產生壓倒性的心理恐懼，最終迫使一方主動撤出這場博弈和競爭，一切就看時間在誰這邊了。