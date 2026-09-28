中美新格局 我應認清風險

這次川習二會最重要的時代意義：中美關係正在從單純的「戰略競爭」，轉入「中美協調、重複賽局」的新型大國關係；中美競爭沒有結束，但美國不再是單極霸權，雙方正嘗試建立一套防止競爭失控的長期互動機制，而台灣仍是最敏感的一道題目。

如果說五月北京峰會的功能是「定調」，確立「中美建設性戰略穩定關係」，那麼九月華府會晤的核心就是「再確認」，把抽象政治定位逐步轉化為可以操作的機制與互信。

其中最值得注意的，是經貿與ＡＩ。經貿方面，雙方正式啟動中美貿易委員會及投資委員會，並就雙方各三百億美元的非敏感商品給予較優惠關稅，另成立農業市場准入工作小組。這顯示中美經貿關係轉向「清單式管理」：能合作的擴大合作，短期無法解決的問題則設法控制。

超級智能則更具有戰略意義。中美不僅同意建立超級智能對話，還準備建立重大ＡＩ事件溝通管道。ＡＩ原本是兩國競爭最激烈的戰場，如今卻同時成為風險治理的合作領域，說明中美已開始接受一個現實：愈重要、愈危險的技術，愈不能只競爭而沒有護欄。

這次會談，標誌著中美關係走向「中美協調、重複賽局」的常態化階段，用以管理競爭、避免誤判。這是一種「協調性競爭」，目標不是友誼，而是穩定。「重複賽局」則是指，中美關係不再是一次性零和博弈，而是在經貿、科技、安全、全球治理等多個且重複的賽局中同時展開。中美雙方的協調性競爭，成為大國博弈的新底色，也在避免「修昔底德陷阱」的極端爆發。

這次川習會中，中美對台灣議題有不同呈現，顯現雙方的戰略分歧，但台灣仍被視為高度敏感、難以形成公開共同文字的安全議題，因此被刻意排除在此次以經貿、ＡＩ與全球議題為主的「可協調清單」之外。但這也帶來新的戰略風險，當中美開始處理整體關係時，台灣議題必然會受到更大的戰略盤算牽動。

換言之，台灣從過去「獨立於經貿談判之外、由安全與價值觀邏輯主導」的議題，逐漸有被納入更大協調框架、與其他議題「掛鉤」談判的風險；甚至可能出現當中國大陸以強制方式處理兩岸問題時，美國卻受制於利益考量，加上戰略收縮與美國優先，介入台海議題的空間必將受限。

台灣必須認清中美新格局對台灣議題的壓縮能量。首先，維持中美平衡，避免選邊陷阱。在重複賽局格局中，將台灣完全綁定某一方，只會壓縮自身戰略空間，應追求中美之間的動態平衡。其次，改善兩岸關係，降低對抗螺旋。改善兩岸關係不等於政治讓步，而是戰略理性，以務實態度推動兩岸穩定關係，降低台灣被捲入大國交易的風險。第三，以「和平」為最高戰略價值。台灣的戰略目標應是積極創造和平的條件：包括兩岸關係的穩定框架、經濟貿易的互賴建構、民間社會的互信累積。

未來的中美關係將是長期的協調、競爭、交易與重複博弈。在「中美協調、重複賽局」新時代，台灣最重要的戰略，不是選擇成為哪一方更忠誠的棋子，而是讓自己擁有更多選擇，並把和平、安全與發展的主動權盡可能掌握在自己手中。