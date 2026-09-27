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星期透視／川普在華府川習會的人情世故

聯合報／ 黃奎博

本月二十三日至二十五日，川普習近平繼五月中旬的北京峰會後，再度於美國華府舉行峰會。五月時，習近平對川普的重視顯而易見，這次川普不僅投桃報李，更以普遍認為的最高規格款待習近平。

習近平夫婦飛抵美國時，川普夫婦親自接機，是六十多年來美國總統首次親自在機場迎接外國政治元首，意義不言可喻。須知今年五月川習會時，中共當局指派中國大陸國家副主席韓正接機，層級同於二○一五年習近平正式訪美時，美方接機代表是副總統拜登。

川普夫婦在機場親迎習近平夫婦時，以及在白宮南草坪舉行的正式歡迎儀式上，美方均派出軍機飛越致敬，其中包括最新的Ｂ—２幽靈隱形戰略轟炸機。

在白宮歡迎儀式中，川普致詞特別提到，共同利益將兩個國家人民串連起來，讓兩國在二次大戰中成為盟友並獲致成功，例如美國籍飛行員自願前往中國，組成「飛虎隊」，為中國存亡而戰。

川普之女伊凡卡與外孫女阿拉貝拉不僅出席，而且排序在副總統范斯夫婦之後，國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、財政部長貝森特以及白宮幕僚長威爾斯之前，完全不符外交慣例。伊凡卡和阿拉貝拉在習近平夫婦二○一七年訪美時，便出現在其中一個場合，當時五歲的阿拉貝拉以中文演唱「茉莉花」及背誦唐詩。他們的出現或許顯示川普想在稍後的正式會議之前，向陸方釋出「念舊」、「重視友誼」的一面。

當川、習開始正式會議，梅蘭妮亞和彭麗媛連袂參觀史密松林亞洲藝術博物館，前者介紹了孔雀廳裡美國畫家惠斯勒的「玫瑰與銀：瓷國公主」，因為瓷國指的就是中國。在同場活動中，來自大華府地區希望中文學校的學生，還為身為歌唱家的彭麗媛獻唱「茉莉花」和「歌聲與微笑」。

國宴上，美方刻意將傳統的白桌布、白蠟燭改成被中國人普遍認為喜氣的紅桌布、紅蠟燭。川普致詞指出，「中國承載數千年的歷史與傳統，從孫子一直到孫中山」，雙方制度不同，但人民之間的紐帶歷久彌堅，且應攜手繼續培養自兩百多年前迄今，由商業、文化、知識往來而生的相互尊重的關係。川普還說，他和習「從來沒有像現在這樣相處得這麼好」。

國宴菜餚融入了中國元素，選用的第一瓶酒則是尼克森總統一九七二年（在還沒有外交關係時）訪問北京喝的同款氣泡酒，有雙邊關係解凍的政治意涵。

川習會的最後一天上午，川普夫婦在白宮紅廳與習近平夫婦茶敘交流。不似習近平將座椅坐好坐滿，川普常只坐了椅墊的三分之二，身體略為前傾聆聽習的講話。這是一種客氣、謙遜的表現。

對照拜登時期強調以「實力地位出發」應對美陸關係，務實的、推崇強者的川普在第二任可能知道時間有限，硬的一手無法逼使習近平就範，便想以軟的一手讓習近平多兌現些政經承諾。

所以，睥睨全球的川普，這次難得地願以中國的人情世故去處理雙方談判，給足面子、重視歷史、尊重中華文化。從跨文化溝通的刻板印象觀之，面子、歷史和文化都是中國人在溝通談判時所看重的。川普團隊這次不僅懂了，還利用這些向陸方明確透露了合則兩利的訊號。

這真是少見的川普！

（作者為國立政治大學外交系教授）

川習會 川普 華府 習近平 白宮

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