「師」落世界 台灣窮到只剩晶片

最近又發生中學生刺傷中學生事件，令我想起往事。

幾年前在媒體看到某慈善機構徵求中輟生老師，高職補校差點無法畢業的我，憑著滿腔熱情投寄履歷，並把之前投稿刊登剪報寄出，很快便收到面試通知且順利錄取。

然而，當我坐在十多名中輟生面前滔滔不絕地分享寫作經驗，才發現自己是多麼天真。那些初生之犢不畏師，形成幾個小圈圈的聲量比我還大，第一堂課我就想「落跑」，社工建議我跟他們打桌球培養感情，回想當年自己為何不愛上課？後來我把寫作課改成「水果雕花」和「認識周遭花草植物」，他們才略感興趣。

有天上課，一名瘦弱斯文的學生要請假，詢問原因，他說之前刺傷另名同校生要去出庭。我大感驚訝！他怎麼可能會去刺傷人？原來是一群學生包圍、霸凌他，情急之下為了自保而犯錯。經過相處，才知每名中輟生都帶著不為人知的傷口。還有個老實學生，因被父親逼著開車去拿未經允許的工地鋼材變賣而犯法；還有一名總是跟我唱反調的女生，原來被父親侵犯多年。

他們每位都背負了家庭的原罪，「逃」是他們那個年紀想得到的解決方式！

這些年中輟生的問題可能更加嚴重，如今的教學現場，還增加了毒品、手機、濫訴與行政爆量等問題，老師除了授業、解惑，還要防止跌入許多學生家庭的黑洞，成為「師落世界」裡恐龍家長與長官的點心。

這樣險峻的情況，在唯利是圖，ＡＩ主導的世界下，每況愈下，「師」落的世界，更蔓生到警察、醫生、護理師…，各種荒謬情境在學校、醫院與社會各角落上演，使台灣成為充斥對立與紛爭、「窮到只剩下晶片」的國家。

如果少數人生病了，老師、醫師和護理師，還可以即刻救援。如果一整個國家生病了，再多師字輩也救不了，因為那是想法跟制度出了問題，需要大力改革。然而，掌權者依然放任各種矛盾蔓延。

如今，連公務員也出現逃離潮，中輟生可以找到老師教導，但那些承接整個國家重量、薪水不高、又得不到尊重的中輟軍人、中輟警察、中輟醫生、中輟護士、中輟公務員…，誰又能來接住他們？

在我們擔心少子化時，是否想過：沒有嬰兒誕生的未來，其實會先迎來沒有老師的世界。

掌權者需要做的是平衡社會的發展，讓充滿巨大落差的各行各階層，充滿無障礙通道，但從目前的情勢看來，大家似乎以為只要有護國神山就一切ＯＫ，卻忽略了，那些堅守崗位，在底下滿身大汗、險象環生、用盡生命、默默拯救社會的「師」落徒步行者。