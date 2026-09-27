孔子為何能成萬世師表

九月二十八日教師節，經由立法院的修法，現在重新放假，這一天同時在紀念被後世尊稱「萬世師表」的孔子。然而，當人工智能開始大規模進入生活日常，甚至已能回答各類複雜問題時，教師節真正值得思考的或許已不只是「如何尊師重道」，而是這個更根本的問題：未來的人類社會，到底還需不需要「老師」這種職業？

這並不是在杞人憂天。過去老師能站在講台上，很重要的原因在於老師掌握著學生不知道的知識。然而今天學生只要詢問人工智能，無論歷史、哲學、文學、數學、物理、化學甚至程式設計，它都能迅速整理出系統化的答案，甚至根據學生理解程度反覆解釋。如果教師只是在課堂裡把自己理解的知識講給學生聽，則人工智能一對一的特性，確實會比人類更有效率。

然而，這恰恰讓我們重新看見，孔子為什麼能成為「萬世師表」。

孔子的可貴，從來不在於他是春秋時期最龐大的「知識數據庫」，而在於他能「識人」。《論語》裡許多人問「仁」，孔子的答案卻經常不同；子路與冉有同樣問「聞斯行諸」，孔子甚至給出相反答案，原因就在冉有性格退縮，需要鼓勵他積極向前；子路卻勇猛有餘，需要稍加抑制。教育如果不觀看人格特質的差異，只是提供「標準答案」，這種課室教學的邊際效益會日漸遞減。

這使我愈來愈相信，未來老師最重要的工作並不是「傳授知識」，而在於「識人」、給予不同學生適性的引導與啟發。每名學生走進教室，都有著自己的生命歷程。有的人聰明卻欠缺自信，有的人看來活潑卻內心孤獨，有的人課業普通卻具有尚未被發現的天賦。老師就是在長期相處中看見這些差異，甚至能看見學生的潛能，激發學生發掘出自己的人格特質。

人工智能帶來最值得深思的現象，莫過於未來世界最不欠缺各種「答案」，真正困難且稀缺的反而是「問題」。學生如果問：「王陽明何時龍場悟道？」人工智能立刻能回答。但老師更應該問：「王陽明為什麼需要經歷在龍場的困境，才能產生思想上的突破？」再進而問：「人是不是都要經歷某種挫折，才有可能重新認識自己？」這時候歷史不再是知識，而會回到人本身。

因此，人工智能愈發達，老師就愈不應該與人工智能比賽誰知道得更豐富，而應該重新回到「老師」的本義。古人講「經師易得，人師難求」。經師傳授知識，人師則拿出自己的生命來影響他人的生命。老師面對自己不知道的事情，如何承認自己的錯誤，承認如何面對挫折與名利，坦然對待與自己意見不同的人，學生都看在眼裡。從這個意義來說，老師自己就是教材。

未來經師的確會離開職場，但人師將會變得極其重要。人工智能能跟我們解釋困難，卻沒有真正經歷過恐懼；能跟我們解釋痛苦，卻沒有真正承受過人生失落；能告訴我們答案，卻不能替我們決定應該成為什麼樣的人。孔子的教育最後指向「君子」，正說明教育從來不只是增加知識，重點在「成為一個人」。如今我們緬懷孔子來紀念教師節，真正值得重新反思的事情莫過於此。

只要人依然需要學習如何在世間大作一個人，這個世界就依然需要老師。

謹此向依然堅守崗位的老師深深致敬！