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請問陸委會：中華民國在哪抗日

聯合報／ 桂宏誠／民主文教基金會董事長（台北市）

日前川普在川習會提到二戰時「中國」是美國的盟友，以及「飛虎隊」與中國攜手作戰等，習近平則在晚宴致詞時則呼應「八十多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」。川普的說法遭評為「附和中共史觀」，陸委會更批判中共扭曲歷史。但陸委會的批評是把「中國」定義為「中華人民共和國」，卻無法解釋中華民國若不是「中國」，為何跑到了中國抵抗日本侵略？

川普還向習近平提到《孫子兵法》和孫中山，表示中國承載著數千年的歷史與傳統。這兩位「一文一武」的孫先生，對民進黨扭曲與捏造中的中華民國（台灣）歷史來說，他們因被川普提到是「中國人」，難道因此就成了「外國人」？

中山先生的遺囑開頭便謂「余致力國民革命凡四十年，其目的在求中國之自由平等」，這位求「中國」之自由平等的孫文為何是中華民國國父？台灣在中日甲午戰爭後的《馬關條約》中割讓給日本，條約中明載是「中國」所割讓出，但在對日抗戰勝利後，日本為何將台灣「歸還」給不是「中國」的中華民國？

上述的疑問，均出自於中華民國已「去中國化」而遭「台獨化」。又如，中華民國法律把二戰日本宣布投降日定為「終戰紀念日」，總統賴清德每年追思感念殖民者八田與一，卻從未緬懷過革命建國先烈，也未紀念或慶祝過與對日抗戰有關的日子。這些情形除民進黨當權者具有戀殖情結外，更是為了台獨化中華民國。

美國與「中國」所建立的邦交關係，從原由「中華民國政府」代表中國，自一九七九年起改承認由「中華人民共和國政府」代表。因此，川習會中提到中國與美國曾經的合作與盟友關係，其實並非「中共扭曲歷史」，川普也未「附和中共史觀」，而是中華民國英文國號裡的China，其元素已被民進黨政權偷樑換柱成僅為台灣。

美國政府向來採一個中國政策，目前承認中華人民共和國政府為代表中國的「唯一合法」政府，這也意味還存在個聲稱代表中國、但不為美國承認的「非法」政府。換言之，「國家」和「政權」是可區分兩個的概念，世界上承認的中國雖只有一個，但目前仍存在著兩個分治的政權，且各自統治的地區在我國法制中也以「政治實體」稱之。

中華民國憲法和「九二共識」的核心都是「一個中國原則」，中國國民黨於一九九二年十二月初的中常會還曾決議，聲言「絕不承認『中華人民共和國』足以代表中國」，表示在台灣的中華民國也代表了部分的中國。然而，面對民進黨把「中國」扭曲為僅指中華人民共和國，領導中華民國對日抗戰的「中國」國民黨，恐怕現在有不少政治菁英的腦也一樣被洗亂了。

抗日 中華民國 陸委會

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