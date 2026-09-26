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扭曲史觀 讓中華民國被大國吃豆腐

聯合報／ 劉宗夏／金融業（台北市）

美國總統川普在白宮與中國國家主席習近平進行會談，提到美中兩國在二戰是同盟國、並肩作戰，習近平則以中美共同對抗法西斯回應。但在一九四五年之前，中華人民共和國還沒有建國，與美國並肩作戰且付出慘痛代價的是中華民國

中華民國在歷史論述上被吃豆腐，不能只怪國際現實的殘酷，其實是源於台灣兩大政黨對核心價值的拋棄，執政的民進黨為了在文化與政治上徹底與中國切割，歷史敘事選擇性地放大日本殖民時期的現代化建設，卻淡化了被殖民的屈辱與反抗。

這種扭曲史觀的代價是巨大的。當台灣選擇美化日本殖民，等於主動放棄二戰中「反法西斯陣營」的道德至高點，因為排斥中華民國的歷史，反而將二戰勝利國的榮耀和話語權，雙手奉送給了對岸的中共，這是一個極大的戰略失策。

國民黨作為當年真正帶領中國抗戰、與美國結盟的執政黨，本該是這段歷史最理直氣壯的捍衛者，然而近年來國民黨在兩岸論述上進退失據，一方面因為在台灣內部選舉中為了撕下「外來政權」的標籤，不敢大聲宣揚抗戰歷史，在面對中共強勢的歷史收編，又缺乏底氣與之爭奪正統。這種「對內不敢講，對外不敢爭」的態度，讓中華民國和中國國民黨的核心價值，在妥協中不斷被掏空。

對川普而言，他在乎的是現在的交易與外交籌碼，歷史準確與否並不重要；民進黨政府論述則是精神分裂，一方面指責中共扭曲史實，強調中華民國才是領導抗戰的一方，但是意識形態卻是放棄中華法統，試圖以台灣取代中華。

一個沒有歷史定見的國家，注定只能成為大國博弈的棋子。民進黨的切割與國民黨的軟弱，讓台灣不懂得珍惜寶貴的歷史資產。台灣內部應該重新建立正確的史觀，不要因為政治算計跟黨派的利益，讓真相被掩蓋，台灣的年輕人都應該學習、理解我們的中華民國歷史。

中華民國 史觀 豆腐

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