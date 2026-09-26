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中美AI競合 台可成樞紐

聯合報／ 林承鐸／中國人民大學智慧治理學院副教授、台籍教師（大陸北京）

從這次中美元首的會談中可看出，中美ＡＩ關係已告別過去單一的技術對抗，進入競爭有度、分歧可控、風險共防的全新階段。

新華社報導，本次會談習近平提出「各展所長、不相互設防」，此並不是中美ＡＩ競爭的終結，而是大國博弈的邊界重構。因為，中美在人工智慧領域的核心技術、產業賽道競爭不會消失。美國的優勢在底層演算法、基礎理論與高端算力；中國的核心競爭力在海量的應用場景、產業落地能力和垂直領域模型反覆運算效率，這種結構性差異帶來的良性競爭，是產業發展的必然，也是兩國創新的動力。

從專業上看，中美轉向「競合並存」有三層邏輯聯繫。第一層是，中美雙方的ＡＩ能力結構已經分化，不是簡單的誰領先誰。美國在算力與資本方面仍然處於領先地位，但中國在高被引論文、專利、開源權重模型和實際調用量上並不落後。中美在ＡＩ領域具不同優勢，再相互設防，等於自己切斷應用端和成本端。

第二層是ＡＩ治理的賽道正在區分兩大陣營。ＣＳＩＳ之前的評估寫得很清楚：美國推「矽盛世」，簽字國逾廿個；中國則牽頭在上海成立世界人工智慧合作組織，廿九國簽署，面向全球南方，兩套名單幾乎不重疊。川習這次的會晤共識開了一條溝通交流的新通道，例如大陸商務部已經證實，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特，在經貿磋商機制下完成了本屆美國政府上台後的首次人工智慧對話。

第三層因素是，ＡＩ合作的產業清單和問題清單也會同時得到拓展。ＡＩ模型可以開源、可以降價，但是，晶片、資料跨境、支付清算裡的智慧體，仍被出口管制與法遵的要求給擋住。中美若不共同探討風控機制，在金融領域很快將發生如合成身分、跨境洗錢和深度偽造信貸等風險。所以，防止ＡＩ濫用不是一種道德呼籲，更是市場所需的基礎標配。

反觀台灣，當前全球超過百分之九十的高端ＡＩ晶片由台積電代工，超過百分之九十的ＡＩ伺服器整機由台廠組裝交付，形成全球密度最高、協同效率最強的ＡＩ硬體產業集群。因此，中美無論競爭還是合作，都繞不開台灣這條算力供應鏈。台灣戰略第一步，就是把自身硬體優勢，從地緣博弈籌碼轉化為全球ＡＩ產業穩定的賦能者，成為中美雙方都願意維護的產業鏈樞紐，而不是被任何一方裹挾的對抗前沿。

當前兩岸的ＡＩ產業鏈，呈現台灣在高端硬體方面，大陸在成熟製程、應用場景與大市場等方面，各自具備優勢的垂直互補格局。台灣可以聯動大陸，形成高端產能留台灣、中高端產能兩岸協同的分層布局，既保障全球供應鏈彈性，也避免地緣風險。對中美合作而言，一條穩定、有彈性的台海算力供應鏈，本身就是兩國「建設性戰略穩定關係」的重要產業基礎。台灣的優勢不在於通用大模型的研發，而在於硬體能力與細分場景精細化打磨的綜合實力，因此，建立兩岸ＡＩ人才雙向流動機制十分必要。

當然，產業機遇建立在台海和平穩定。川習會，中方明確將台灣問題作為中美戰略合作基礎。如果台海動盪，全球ＡＩ供應鏈將面臨斷裂風險，台灣產業優勢不僅無法轉為競爭力，反成地緣衝突的犧牲品。台灣科技與產業優勢，只有融入整個國際發展大局，才能獲得最堅實的保障和最廣闊的空間。

中美 可成 習近平

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