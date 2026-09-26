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教師節省思師道與責任

聯合報／ 陳貴端／逢甲大學客座教授、曾任職立法院立法諮詢中心（台中市）

教師節恢復為國定假日是一個重視教育的象徵，每逢教師節，社會向辛勤付出的老師致敬；對筆者而言，這一天也是回望台灣教育、思考教育本質的時刻。

筆者出生於教育世家。父母在日治時期都是小學教師，兄弟姊妹、姊夫、妹婿及妻子也多從事教育工作，服務範圍涵蓋小學、中學至大學。數十年來，教育不只是家人的職業，也成為我們共同的生命經驗。

父親曾說，戰後有些日本教師返國多年，學生仍惦念昔日教誨，甚至邀請老師重返台灣。父親在鄉下任教時，許多學生即使成家立業，逢年過節仍會回來探望。多年後，學校舉辦百年校慶我代表參加，白髮校友談起父親昔日種種諄諄教誨，依然充滿敬意。這些記憶使我明白，教育留下的不只是知識，也包括跨越歲月的情誼、感恩與人格影響。

筆者在大學任教近五十年，見證台灣教育從資源匱乏、升學競爭，走向教育普及、校園民主與數位學習。今日學生擁有更強的資訊能力、國際視野與自主意識，教師也逐漸從知識傳授者轉為學習引導者，這些進步值得肯定。

然而，教育在強調學生權利與校園民主之際，也出現新的失衡。部分學生缺乏學習責任，教師則承受評鑑、申訴與家長壓力，不敢嚴格要求；少子化更使部分學校過度迎合學生。長此以往，教師難以施教，學生也失去磨鍊意志、建立自律的機會。

教育需要尊重，但尊重不應是單向的。教師應尊重學生的人格與差異、因材施教，學生也應尊重教師的專業與付出；家長關心孩子，更應與學校合作，而非將教師視為服務提供者。真正的師愛不是一味寬容，合理要求與適度紀律，正是陪伴孩子成長的重要方式。

教育的目的不能只有考試及文憑，也應有以下四項。生活教育：培養守時、守法與待人之道；知識教育：建立閱讀、專業與求真精神；思想教育：培養獨立思考、民主法治與世界視野；人格教育：則奠定誠信、責任、感恩與服務社會的胸襟。四者兼備，才能培育有能力、有品格、有責任的人。

人工智慧快速發展，更凸顯教育不可取代的價值。知識可以迅速取得，但判斷是非、與人相處、承擔責任及面對挫折，仍須靠人的學習與實踐。教育愈科技化，愈不能失去人的溫度；工具愈進步，愈要重視品格與思考。

一位好老師可能影響學生一時，也可能照亮他的一生。教育決定人才，人才決定國力，台灣教育在追求創新與自由之際，更應找回師道；教師節不只是獻花致意，更應重新思考如何讓教師敢教、能教、善教，讓學生願意學習並承擔責任。

政府應健全制度勇於改革；學校應營造支持教師的環境；教師應堅守教育專業；家長應信任專業與學校合作；學生也應珍惜受教機會；社會也應給予教育更多理解與尊重，共同培育莘莘學子，實所至盼。

教師節 國定假日 小學

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