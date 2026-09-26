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讀家觀點／落實校訓 大學亟需再發起自覺運動

聯合報／ 吳文希／台大前農學院院長、名譽教授（台北市）

全國大中小學皆有校訓，唯獨不認同中華文化的執政黨要廢除「禮義廉恥」，成為中小學共同校訓的悖逆行為；而大學則依校而異，如台灣大學、清華、陽明、中正等大學，依序以「敦品勵學、愛國愛人」、「自強不息、厚德載物」、「真知力行、仁心仁術」、「積極創新、修德澤人」為其校訓，表示各校對全校師生及行政人員的期勉，然就近數十年的觀察，令人感慨萬千，因真正落實校訓者已經微乎其微。

各大學校訓中皆包含品德修養及學以致用的訴求。卅年前曾感觸到，每一系所的存在定有其意義及價值，學生畢業後定可以一己之長貢獻於社會。台大校園實乃一小型社會，因此設想為何學生於畢業前不先利用校園，練習並展現出所屬系所教育的功能；低年級學生也可為維護學習環境的整潔，孕育出愛系愛校的情懷。此構想受到時任教務長李嗣涔教授的認同，終於推出零學分的「勞動與服務」課程，但推行至今並未見到師長認真督導，因此學生也就馬馬虎虎地應對，致使此課程形同虛設，令人失望至極！

公立大學行政單位的效率遠遜類似規模的私立大學；公立大學的行政人員人數多，但業務職責範圍窄且僵化，往往是一人或幾人負責同一項任務，而且應該走出辦公室巡察督導的工作幾乎停頓，因為大家已養成待在辦公室內接打電話、簽章辦事，所以校園裡的整潔退步、校園內綠美化工作靠外包，非常簡單即可扶正因強風而傾倒的樹木，寧可阻礙人行道的通暢而先將之圍住，非得等待幾天後才由外包公司派員來扶正；經教授主動救活校內的第一株流蘇，也可任其傾倒而不予以扶正。

營繕方面則威風凜凜，限定教授搬遷實驗室的期限，否則扣薪罰款，教授配合要求後，自己應該進行的拆除工作卻可文風不動三、四年；且屢屢延宕工程完工日期，如蒲葵道旁的地下排水工程，已延宕工程施工期限一倍以上的時日；維修校舍如舊體育館漏雨的工程也可以拖延三年不聞不問，反正校舍損壞後，再發包重建新館便是。

大學尤應是講究公平合理的地方，可惜也成為強勢欺凌謙讓的處所。各院系的安置本應有其傳承性、區域性及完整性的規畫；院系內的空間亦應依合情合理、以權益均衡的原則配置。

體育組內的空間設備安置亦應深思熟慮，怎可不問就理地將舊器材屢次搬運至舊體育館中？怎可讓仍在正常使用的舊體育館，作為任意置放新體育館汰換器材的堆放處？且在同一活動空間堆置五套同功能的器材，更壓縮師生在舊體育館中活動的空間；體育組完全未體諒到使用舊體育館眾多師生的權益，只求簡便的處事方式，表現盡顯魯莽粗暴，完全未表現出全方位應有的規畫智慧及格局。

現今的大學生，能夠規規矩矩地停放腳踏車，白晝時能主動關閉公共空間的電燈、電扇或冷氣，愛惜公共財物、負責任、守規矩者幾希？一九六三年台大學生發起過「自覺運動」，如今校內的一些待糾正改進的事宜甚眾，真希望現代的學生也有落實校訓的勇氣，再次發起校內另一次「自覺運動」！

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