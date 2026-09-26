清大校長去留 應回歸制度與程序

清華大學校長高為元續任後赴美參與他校校長遴選，引發誠信與校務治理爭議。中研院院士、曾任清大校長遴選委員會召集人的梁賡義等十四位學界及產業人士近日連署，呼籲高為元引退；全國教師工會總聯合會也呼籲檢討現行校長遴選與續任制度。

這場爭議值得嚴肅面對。但如果真正關心清華的聲譽與治理，除了問「高為元該不該下台」，更應問：我們是否願意讓大學既有的制度與程序，成為判斷校長去留的依據？

錯誤固然需要面對，但定罪不能輕率；責任必須承擔，判斷也應符合公義。高為元在十日公開說明時，已坦言自己「輕忽了校長職位的特殊性，辜負清華人的期待」，並表示願接受批評及配合校內調查。既然當事人已承認造成疑慮，也願接受調查，接下來究竟應如何處理？是直接要求引退，還是交由清華既有制度判斷？

這裡有一個不能忽略的事實：清華大學早已建立校長去職制度。現行「國立清華大學組織規程」第三十二條規定，校長除自請辭職外，如有「重大事由」，得由校長同意權人三分之一以上連署，向校務監督委員會提出去職案；經查核後，再由校長同意權人不記名投票，須獲校長同意權人總數二分之一以上同意，才通過去職案，並報請教育部解聘。

因此，「十四人公開連署」與清華組織規程所規定的「校長去職程序」，在性質上是兩回事。前者具有公共討論的意義，後者則是校內正式制度。如果認為高為元的行為已構成規章所稱的「重大事由」，就應把具體事實、涉及何項規範，以及為何構成重大事由說清楚，並讓具有資格的校長同意權人依程序作出決定。這才是大學自治，而不是以輿論或個人聲望取代制度。

清華真正需要守護的不是哪一位校長，而是一套不因人而異的制度。

如果高為元確有違反法律、校規或其他應負責任的事實，就應依法調查、依法處理；如果問題主要涉及倫理與社會觀感，也應讓當事人說明、接受校內檢驗，並以實際行動重建信任。

如果現行制度確有漏洞，例如校長續任後參與其他大學校長遴選，是否應事前向學校報備、如何處理利益衝突、是否應建立明確告知義務等，也應藉此機會完善制度，而不是以事後輿論取代制度。

《約翰福音》第八章中，耶穌告訴被眾人指控有罪的婦人：「我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了。」這不是縱容，而是責任與恩典並存；不是說錯誤不必處理，而是提醒我們：指出錯誤與決定處分，是兩件不同的事。對高為元而言，應勇於面對自己的決定與造成的疑慮；對連署者而言，可以繼續提出質疑，但也應把具體事實與制度依據說清楚；對清華而言，則應讓既有的監督與去職制度真正運作。

對旁觀者而言，也許更應該記住耶穌的提醒：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」這不是要求我們對錯誤沉默，而是提醒我們：要求別人負責之前，先尊重事實；要求別人接受審判之前，先尊重程序。

清華大學真正需要留下的，不是一場誰勝誰負的輿論戰，而是真相能被釐清、責任能被承擔、制度能被遵守，並讓每一個人都接受同一套標準的檢驗。這才是這場風波最值得留下的制度性教訓。