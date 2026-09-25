500碗回響／從蛋黃酥看彰化 被低估的美食之都

由聯合報系「５００輯」發起的全台小吃指南「５００碗」日前公布最新得獎名單，筆者所在的彰化共有廿九家小吃店入選，創歷年入選店家數量新高。

如今蛋黃酥成為中秋月餅主力戰場，從老字號糕餅店、連鎖麵包店到百貨量販與網路商店都有販賣，不同口感百家爭鳴；有以表皮酥脆見長者，有的以奶油香氣擄獲人心，或以內餡烏豆沙綿密不甜而聞名，鬆軟濃郁的鹹蛋黃更是蛋黃酥的靈魂，各自吸引不同支持者。

近年中秋節前夕，蛋黃酥熱潮更是席捲彰化市鬧區，老字號名店吸引綿延上百公尺排隊人龍，成為各家電視台捕捉新聞畫面的現象級話題。彰化眾多蛋黃酥商家門前成群結隊，或形成Ｖ型雁行隊伍，不論百年老店、新創品牌、排隊名店，激烈競爭又彼此拉抬，外溢效益雨露均霑，整體業績水漲船高，儼然形成新興蛋黃酥產業聚落，由單點擴展至區域，使彰化成為「蛋黃酥之都」。

同時，彰化也是全台知名的「肉圓故鄉」，更是無肉不歡的「爌肉之城」，還有歷史悠久的「素食一條街」。肉圓是土生土長台灣小吃，相傳北斗鎮是發源地，至今已有一百廿年歷史，流傳南北各地後演變出不同用料與做法。光是在彰化縣境內，就有彰化、員林、北斗三大重鎮；恰恰以彰化為界，全台肉圓又分為北油炸、南炊蒸兩大分支。

最近有青年地方創生團隊自費編輯出版《爌肉之城》，專書踏查彰化市超過五十家爌肉飯，並舉辦爌肉飯專屬宴席；從爌肉飯認識在地庶民的飲食生活風貌，彰化人從早餐到宵夜，都可來上一碗爌肉飯。

呼應宗教信仰意涵，同時彰顯八卦山大佛地標，官方近期也頭一次舉辦蔬食節活動。以彰化市第一座寺廟：開化寺觀音亭為軸心，周邊林立多達近卅間素食小吃。其中歷史最悠久的百年老字號菜麵店，早自日治時期開業，一代代傳承至今。

從「５００碗」來看，彰化確是長期被低估的美食之鄉。