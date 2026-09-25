中秋佳節裡 找到屬於自己的幸福

一一五年人間九月天，是我出生後的第六十一個中秋節，也是媽媽和爸爸相繼離世後的第十九個及第五個中秋節，原是家人團圓的節日，爸媽不在，讓這個節日的圓滿缺了角。

即使卅六年前結婚移居高雄，但每逢佳節，我和先生還是會帶著兩個兒子返回澎湖，和父母親在住家門口賞月、吃月餅、烤肉、烤小管，談天說地，好不樂活，天空一輪明月又圓又亮的畫面深植我心，直到假期結束，我們再搭機返回高雄，那溫馨、溫暖的親情線一直延續到我們下回返澎。

後來，媽媽生病，到高雄來接受治療，住在我家期間，常常站在陽台上望著天空的月亮，媽媽說：「不管到哪裡，只要是農曆十五，月亮就會又圓又亮，尤其是中秋節，更是明亮到可以把我們的心都照亮。」彼時的我跟著她抬頭望天，月亮確實很亮，但那時人生歷練未深的我，卻無法產生心被照亮的感受。

成長期，媽媽對我教養嚴苛到讓我有怨，但她因病離世後，我卻傷心欲絕，因為她是我心中的女強人，有她在，我什麼事都不必煩惱，她會為我打前鋒，就如同是我的保護傘一般，失去她，好像所有保護我的屏障都消失了，我恐懼不已，唯有抬頭望天，在明亮的月亮中找尋慰藉。

爸爸還在世時，中秋節，我都盡量安排假期返澎陪伴，在中秋夜陪他一起坐在門前烤肉、聊天，但這樣承歡爸爸膝下的幸福情景在他生命終止後，就沒再出現了。

現今中秋節，住城市的我們沒有適合烤肉之處，我和老公及兒子媳婦，就是一起找間燒烤餐廳，烤肉吃美食，在彼此互動中喚起那些曾經在中秋節裡發生的幸福。

謹以此文，祝福所有人間天使們，中秋節平安快樂，一切如願，能在佳節裡，找到屬於你們的幸福。