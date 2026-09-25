又是一年中秋，想起一則笑話：「過什麼中秋呀，要是混得好，那是花前月下；要是混得一般，那是月下花錢；要是混得不好，那只能花下月錢。」道出生活的現實和無奈。

在財富日益分配不均的Ｋ型經濟中，對底層社會來說，萬物飆漲，生活愈來愈不容易。朋友說今年不烤肉了，因為烤肉食材全都漲價了，蛋黃酥一顆動輒要六十元以上。「想想我們兒時的中秋節，過得很簡單卻很快樂，最重要的是珍惜家人團圓的時光。」朋友一席話，不禁讓我憶起童年的中秋。

小時候過中秋，就簡簡單單的一個圓圓甜甜的月餅，但只要家人在一起就開心熱鬧。在天階夜色涼如水的中秋夜，母親會沏一壺清茶或做幾樣家常菜，全家人圍坐葡萄棚架下，賞月聊天，聽大人講嫦娥奔月、吳剛伐桂的故事。小孩手執紙扇，「輕羅小扇撲流螢」，互相追逐嬉戲，是快樂的童年回憶。

中秋節當晚，在門口擺一張桌子，上面放著月餅、柿子、花生，泡一壺茶，虔敬地拜起月娘。拜完月娘，吃過晚飯，洗完澡，待一輪明月悄悄升起，小孩的重頭戲「清水取月」就登場了，幾個小孩圍在一起，拿一個臉盆裝滿清水，等到明月高掛天空，把臉盆對著月亮，哇，看著裝在臉盆中的一輪明月，小孩子高興得又跳又叫，那是物質匱乏年代的中秋節。

和朋友聊起童年過中秋的歡樂情景，朋友說窮人有窮人過節的方式，趁著秋高氣爽，想帶家人出去走走，只要家人聚在一起，過節就有了意義。有一首中秋應景歌曲〈我們的月亮一定圓〉唱道：「我們的月亮一定圓／一家人今天來團圓／手牽手我們心相連／疲憊在尋找著臂彎／眼淚在等待被抹干／貧窮或富有都一樣／明月光把黑夜點亮...手牽手我們心相連…」

「淥水淨素月，月明白鷺飛」，清水映明月，一年容易又中秋。無論怎麼過中秋、無論貧富貴賤，明月都會把黑夜點亮，人生如夢、白雲蒼狗，唯有亙古不變的中秋明月，年年照亮團聚的家人及思鄉的旅人。人間至味，並非珍饈盛宴，而是家人團圓；願大家佳節愉快、與家人親朋共賞明月，只因：家鄉的月亮一定圓。