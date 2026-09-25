剖析川習會談台灣的「雞肋感」

川習會在白宮登場。會前，各家一如既往的在美方對台政策是否出現新概念提出看法。但若深究此次的川習會，北京至少在對台議題上，已出現類似「雞肋」式的倦怠。

北京這種「雞肋感」起因，主要來自美方的政治結構。首先，川普總統任期只剩下兩年，這個完全無法變動的結構來自美國的憲法修正案；更何況，就當前情勢，十一月美國期中選舉，共和黨大敗或至少輸掉眾院的可能性居多；這種情況的結果，就是川普總統任期勢將提前跛鴨。換言之，就算川普再能變幻、折騰，美國國會的約制將比前兩年大為增強；且川普從憲法到國會再到個人的官司必如期而至，這都將使得川普推行新政策、乃至正常的施政能力都將受到重大打擊。

可以確定的是，川普僅存的未來兩年，很難就台灣這種高度爭議性的政策，達成任何階段性有效的成果。

其次，還有個重大原因，即是美國內部政治高度分裂。「深層政府」不服從川普，兩年前川普上台時委請馬斯克成立政府效率部，想洗清這些扯後腿單位，迄今都未能解決，國務院還是其中的大宗。更何況，這些在國務院及外交體系中「蟄伏」的人士也還在等待一個新的破土之機。

當然，美方現下在對中國政策上，內部相當混亂；除了深層國家，現下也出現一批人開始從美中的實力對比來思考台海問題，但只是相對少數。

平心而論，以上這一大串問題，都不會是北京能使得上力的。且這些還只是美國內部問題，外部還有俄烏戰爭、美以伊戰爭，乃至於隱隱然的美歐之爭。

在這樣的情況下，北京的盤算必然是，與這樣一個高度不確定、存在也不會超過兩年的政府打交道，若達成「協議」還可能要付出高昂的代價，所為何來？所以，此次川習會，北京在台灣議題上難耗費巨大代價。北京的要求必然在於維持，甚至是「淡化」這個議題，並將之「歸併」到其他相關議題，以其他議題的「取與予」作代價，來壓制美方在對台問題的作為。最明顯的就是軍售議題。

當然，就現下的川普政府而言，也幾乎不可能在對台議題上做太大讓步，以免在選前引發更大爭議；美方當前唯一的作法就是拉長戰線，把對台問題的處理盡量往後拖，以期美方在西太平洋的實力能追上中共再做打算。這就是此次川習會重點大概率不在台灣的緣由。