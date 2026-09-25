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中美管控分歧 我續演抗中？

聯合報／ 邢雲超／劍橋大中華智庫研究院院長（香港）
漫畫／波波
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中美貿易談判如火如荼，釋放大國關係不僅沒有割裂，且迴旋餘地和戰略合作空間亦是可開發、可預期的信息；同時，大陸領導人習近平應邀訪美，川普總統打破外交慣例親自接機，凸顯大國領袖頻繁互動之餘，亦向國際社會傳遞資訊：中美能管控分歧，在維護地區穩定及世界和平上存在戰略合作機制。

美國及其盟友傳統連接的現實存在，在新的歷史階段正遭遇時代大潮蕩滌。人類進步和發展的要求迫使大國友好共處，中小經濟體則有望識大局、應大勢，而非我行我素、局限一隅。

日相高市早苗日前推動高層及內閣改組，意在擴軍備武、強化外交和集結勢力，便是一例。高市早苗顧忌中美相向而行弱化日本戰略利益，其訪美被視為有自導自演獨角戲之虞；高市交出真金白銀和戰略資源縱然可鞏固國內政權與國際利益，但高度依美，預料將為日本的自主獨立埋下隱患、製造危機。

除日本外，隨著中美建設性戰略穩定關係持續推進，台灣部分輿論出現疑美恐慌與焦慮，但賴清德總統近日宣稱「面對國際局勢高度變化及中國威脅持續加劇」，國防預算二○三○年將增至百分之五的ＧＤＰ，外交部長林佳龍甚至聲稱要與美國「共管中國」、「台美關係已成合夥人」。

據聯合報「二○二六兩岸關係年度調查」，百分之五十二民眾對賴政府兩年來兩岸關係政策不滿意。賴清德贈菲海巡艦，在美戰略收縮後撤「第一島鏈」趨勢下，與日、菲及相關國家加強聯合，試圖填補防禦缺失，強化抗中。然國際形勢變化萬千，豈是一味抗中可應對？政府一邊在國際上尋求空間爭取外援、一邊加大軍費投入，加緊戰備武裝和訓練，近日網上一份疑似中央聯合應變中心及戰時備援設施選址規畫的簡報，指台北故宮、台北車站及兒童未來館被列入評估名單，輿論譁然。

不管是日本被邊緣的恐懼、還是台灣「倚美抗中」現實困局，重點在能否客觀識別自身在中美穩定框架中的真實坐標與定位。中美關係穩定與否，周邊國家及地區未必從中直接獲益，但所涉成員均需自覺計算每個決策及其所產生的利益。台灣未來還能不能在大國頻繁互動和有效管控分歧的前提下，繼續抗中老劇本？

中美「建設性戰略穩定關係」所提供的戰略機遇，對台日均有啟示。台灣安全架構已完全嵌入在中美架構之內，但美國正試圖結構性調整對台關係。隨著台灣價值被挖空，美國向第二島鏈後撤令台灣邊緣化。美國在台事務上的行為邊界已經壓縮，既不過度刺激中國、同時未必為「台獨」承載不可控風險及後果。

中美良性互動有益於彌補美國資源、通膨、就業、國際事務、國內政治及ＡＩ治理。縱然對華鷹派仍主導國會，但川普儼然已成美國歷史上對華戰略調整最大的總統之一；中國有望在可預見未來以政治訴求和經濟利益為基礎，落實中美關係、完善法律文本、調校政策導向，確保兩國「建設性戰略穩定」關係。

中美關係不是非此即彼、兩極對立，而是經貿、科研、安全及規則上的競合與互惠。弱小經濟體欲在大國博弈中尋求生存，未必須押注一方，客觀審視機遇與挑戰並存下的多元合作、求同存異，才是最大戰略利益。

抗中 中美 習近平 賴清德 台美關係 美國

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