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支持教師 應制止濫訴

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
賴清德總統（前左）與行政院長卓榮泰（前右）出席「115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（前左）與行政院長卓榮泰（前右）出席「115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」。記者潘俊宏／攝影

在一一五年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會上，賴總統、卓揆及教育部長鄭英耀皆強調將持續支持教師，無奈基層教師們根本無感。

近年來民進黨政府對於教師工作最大的支持行動，不外乎是提高教師的薪資待遇，但一來調漲幅度極其有限，幾乎已經被通膨和物價上漲吃掉；二來調漲的時機點大都恰巧與選舉年重疊，難免讓人覺得動機不單純，因此很難真正爭取教師認同。此外，少子女化日益嚴重，部分家長把孩子當作寶貝，也希望教師能為孩子客製化服務。然而教師不可能事事符合家長單方面需求，這也埋下親師衝突的可能導火線。

一旦教師無法滿足家長需求，就可能演變成投訴及濫訴事件，即便教師們已屢屢反映校事會議制度成為羅織教師罪名的畸形制度，教育部仍不為所動，如此教師們怎能不心寒？

倘若教育部乃至於總統真的有心改善教育環境，真正展現對教師們的支持，就應強力制止濫訴，教師們才會願意繼續為下一代的學習努力奉獻。

教師 鄭英耀 卓揆

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