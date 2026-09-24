川普式外交 不是棄台卻標價？

川普與習近平將於九月廿四日舉行今年第二次峰會；對台灣而言，值得關心是談判桌上究竟擺了哪些籌碼，尤其是對台軍售。

路透報導，目前約一四○億美元的對台軍售案已等待川普批准數月。五月川習北京峰會後，川普不僅將軍售案暫時擱置，甚至公開形容這筆軍售是「很好的談判籌碼」。這句話的重要性，或許遠超過任何外交辭令；台灣過去最擔心「美國會不會放棄台灣」，已轉化為更複雜的問題：台灣的安全利益究竟會否被標價後，放上美中談判桌？

「放棄」是一次性的政治決定，「標價」卻可以反覆發生；今天可以是軍售，明天可能是對陸先進晶片出口管制，後天可能是美軍第一島鏈部署，再下一次則可能是國際組織參與、供應鏈政策甚至外交聲明措辭。若台灣安全成為華府與北京交換貿易、稀土、中東局勢乃至大陸市場開放的籌碼，那麼台灣面對的便不只是傳統意義上的「棄台」，而是一套更加制度化的「安全交易」。

這也是此次川習會最值得觀察之處。報載，習近平預料將要求川普依據「八一七公報」進一步停止或減少對台軍售，甚至要求停止已訂購的武器交付，中方則可能在中東議題上提供協助。若此事成真，台灣安全將不斷與其他國際議題連動。因此，九月廿四日川習會結束後，需要觀察的不是川普在記者會上說了多少次「非常好的會談」，而是幾項具體政策有無同時移動。

第一，一四○億美元軍售是否繼續延後；第二，美國對中國先進晶片與ＡＩ科技管制是否鬆動；第三，美國在第一島鏈的軍事部署與聯合演訓是否調整；第四，美日韓有關「維持台海和平穩定、反對單方面改變現狀」的公開立場是否出現降階。川習會前，美日韓外長再次強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義和適當地參與國際組織。

軍售延遲可能只是外交談判策略，但如果軍售延宕、對陸科技管制放寬、盟友聲明弱化、第一島鏈部署調整同時出現，意義便完全不同。那將不只是一筆交易，而是反映美國的戰略重心重新排序。台灣長期習慣討論「美國會不會救台灣」，川普式外交帶來的課題卻是，美國外交愈來愈強調交易、成本與利益交換，台灣在談判桌上將扮演什麼角色？

川普把軍售稱為「談判籌碼」，其實已「教育」了台灣，國際政治沒有絕對的安全保證，也沒有永遠不變的承諾。台灣需要理解，當兩個強權開始相互出價時，台灣握有多少不可被交易的實力？

過去我們害怕某天突然被放棄，如今更值得警惕的情境，卻可能是「根本沒有這一天」；沒有「棄台宣言」、每天仍有人重申台美關係堅若磐石。只是軍售慢半年、安全承諾模糊一些、從第一島鏈後退一步；每次看起來都只是「變了一點點」，等到猛然回頭時，才發現自己不是一次被賣掉，而是在一次又一次的交易中「被溫水煮青蛙」。