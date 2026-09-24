非正式光榮中立 美中默契？

歷來中美領導人會晤，台灣議題一直十分重要。聯合報近日報導北京希望華府援引「八一七公報」停止對台軍售。國際媒體亦指出，北京或以中東議題來交易台灣問題，甚至交易面還可拓展至ＡＩ、能源、稀土、貿易等領域。

結合川普「商人」與「強權」的思維，以「交易主義」看待本次會晤並沒有太多問題。但若僅止步於此，又有些「放諸四海而皆準」卻缺乏深層考量的意味。同時，也忽略本次川習會的一個重要背景。

正如紐時所言，從川普發動貿易戰開始，面對美國一輪輪攻勢，中國都頂住了壓力。加上白宮現今受制於選舉與戰爭問題，明顯讓北京在談判中占上風，這意味川普在一些問題上得接受北京劃出的邊界。北京劃出的邊界是什麼？不得不提及「非正式光榮中立」；尤其在印太議題上，北京或更希望華府體現出類似狀態。

「光榮中立」是常見概念，指某國在國際上的不選邊站隊並非被動，而是主動且自主的戰略選擇。至於「非正式」，即美國在地區安全上不會給出明確表態，例如斬釘截鐵地「反對台灣獨立」，這不符合華府一貫「模糊性」的戰略傳統。在不正式表態、不改變既有政策框架的情況下，於具體政治操作中降低並規避介入行為，形成「實質中立」狀態，即是「非正式光榮中立」。

對北京而言，本次會晤的戰略訴求明顯，尤其在拓展印太影響力和減輕外部壓力方面。北京對於印太長期存在精心策畫；而華府則由於內政、經濟、科技等問題擁有諸多戰術需求，包括大豆出口、稀土進口、ＡＩ共識等等。究其原因，期中選舉對川普的重要性不言而喻，想要穩固執政優勢，就需得到大陸幫助。

至於「非正式光榮中立」，川普很難說不感興趣。他將對台軍售納入「交易範疇」，說到底即是認為減少、甚至放棄介入台海可成為選項，其他盟友也嗅到類似味道。日相高市本周就與川普緊急會晤，希望華府在地區緊張的情況下一如既往保持力量；多種因素交織，正為川普於印太選擇「非正式光榮中立」奠定基礎。

首先，這一概念切中華府一貫的戰略模糊觀念；既然不要求美國正式表態，那麼短期內也就不會導致其他國家感受到白宮政策改變，而影響同盟關係，進而損害美國的海外利益。其次，美國民眾對川普無休止地介入地緣政治，尤其是引發戰爭十分反感。考慮到民意施壓，這種在中東減少介入的想法，亟易蔓延到印太與東歐。

第三，川普一貫認為盟友需要自負地區安全責任，日本對此即非常重視。經安倍晉三推出「民主安全菱形」構想，到菅義偉、岸田文雄、石破茂持續強化，如今高市早苗制定更激進的擴張計畫，日本已然在印太地區扮演關鍵角色。站在美國角度，既然東京可與北京展開博弈，恰好促使華府擺脫制衡位置。

「非正式光榮中立」或成為川普對台海、印太等議題的新理解，也很可能成為中美間的默契，而這種默契恰恰是最值得關注之處。