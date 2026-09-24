缺師亂象 危及下一代競爭力

一九九四年政府推動師資培育法改革時，筆者在美國中學任教的好友提醒：目前這套學美國師資多元化的制度，遠不如當時行之有年的公費培養及分發制度，驟然推動新制，恐影響日後國內教師的養成品質與市場供需。沒想到，這位朋友的話竟一語成讖！

卅多年來，台灣教師如何從一九九四年以前的公費培養與分發，轉向政府大幅開放各大學設立教育學程，導致一度取得教師證書的人數曾高達十倍到廿倍之多，造成正式教師一職難求的情形，只能退而求其次擔任代理代課老師。

每年五月中旬至八月初再拉著行李箱，出現全台奔波考試的「教甄熱」鏡頭，浪費許多寶貴的人力與物力，也挫傷這些有志從事教職年輕人的鬥志！從二○一五年前的流浪教師現象，到二○二三年以來學校找不到老師的「教師荒」問題，且是從偏鄉蔓延至雙北都會區學校的缺師危機。

而從一九九四年以來培養的廿二萬合格教師中，卻始終約有三分之一即使面對當前師資荒，也不願再回到教師行業。加上少子化所引發的正式缺額管控，正式教師缺額依然競爭激烈，出現奇特的「流浪教師滿街跑」與「學校找不到代理」的矛盾現象，而影響所及將是下一代台灣人才的競爭力。

至於為何年輕人不再願意投入教師行業？歸納有以下因素。首先，從法令上看，教師的管理權愈來愈被限縮，舉凡對學生言語、手機管理、作業繳交等，不斷在削減教師管教權，造成師生間的衝突事件，節節上升。為人詬病的校事會議，屢屢「小案大辦」，加上一些家長的濫訴爭議，造成中小學教師動輒得咎，校園中瀰漫著「教學焦慮」與消極被動的「防禦性」心態。

至於校內的霸凌與性平事件，已不只發生在「生生」之間，教師也可能淪為被害人。而社會上尊師重道的傳統觀念已不復存，一旦家長對教師的尊重與信任薄弱，直接影響孩子對老師的態度。親、師、生三方關係緊張，也影響教師擔任導師與兼任行政職務的意願。

最後，隨著年金改革等政策，教師待遇福利也不如從前，從「確定給付制」變成「確定提撥制」，且新入職者日後將自教師與政府共同儲存的「個人退休金專戶」領取。這也是教師行業不似從前吸引人的原因。

而冰凍三尺非一日之寒，昔日師範體系被視為吃大鍋飯、享受鐵飯碗的特權，殊不知當年許多人來自貧困家庭、願意投身教師行列、領取比其他行業相對微薄的薪資，數十年如一日地為下一代奉獻心力；相較於今日的流浪教師及教師荒現象，讓人不禁感嘆：教改到底誰獲益了？