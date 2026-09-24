讀家觀點／在AI時代重讀馬克思

一九七○年，筆者在政大東亞所修習馬列主義課程時，對歷史唯物論中「生產力決定生產關係」、「經濟基礎制約上層建築」的命題印象深刻。馬克思認為，當生產力發展到一定階段，會與既有生產關係產生矛盾，資本家壟斷生產資料並占有剩餘價值，最終導致經濟危機與社會變革。

現在，ＡＩ快速崛起，不僅帶來新的技術，也正在改變工作的內容、生產方式、財富創造及分配模式。面對新生產力、新工作型態與新的財富分配問題，值得我們重新省思馬克思哲學的觀點。

對人類社會的經濟結構，馬克思主要從「生產力」與「生產關係」兩個層面切入。十九世紀工業革命以蒸汽機等機械化技術取代人類體力勞動，開創了現代工廠制度，也改變了工人與資本家的關係。

ＡＩ時代的變化則有所不同，它不只是取代部分人的體力勞動，而是開始進入人的認知活動。換言之，過去機器主要延伸人的肌肉，今天ＡＩ開始延伸人的大腦，帶來與工業革命本質不同的生產力變革。

資本主義早期，土地、工廠、機器、原料與金融資本是重要的生產要素。進入ＡＩ時代，著重晶片、算力、模型、演算法與ＡＩ平台。因此，未來經濟競爭的核心，將從「誰擁有工廠」，轉變為「誰掌握ＡＩ核心資源」。

ＡＩ本身是否成為一種新的生產資料？掌握最先進的模型、龐大的資料、強大的算力與ＡＩ平台的公司，就可能大幅提高生產效率；無資源者就只能依賴少數巨頭公司提供的ＡＩ服務。因此，ＡＩ的所有權與控制權可能成為決定未來生產關係的重要問題。ＡＩ時代必須重新檢視「工作」的意義，以及人與資本、人與工作、財富分配之間的關係。

最近科技界熱議ＡＩ是否會失控並威脅人類，這正好對應馬克思主義中的「異化」概念—即人類創造了自己的工具、產品與制度，卻反過來被自己創造的東西所支配。

如果ＡＩ的所有權與控制權集中在少數資本或大型平台，ＡＩ也可能反過來重新塑造人的工作方式，支配人的決策，這就是ＡＩ的「異化」。最後可能的情況是：人創造ＡＩ、相信ＡＩ，所以服從ＡＩ的決策。因此ＡＩ到底是工具，還是新的權威？會加深人類異化的程度。

如果ＡＩ的發展目標只是為了資本的降本增效與控制，那麼技術愈進步，人類的異化程度就愈深；反之，如能將ＡＩ重新導向為增強人類主體性、解放繁重工作與服務公共福祉的工具，才能真正打破異化的循環。

輝達執行長黃仁勳多次強調台灣是全球ＡＩ產業鏈的核心，ＡＩ不會威脅人類生存；日前，央行總裁楊金龍表示，希望ＡＩ成為百工百業的核心，皆顯示台灣已被捲入全球ＡＩ產業與生產關係的重組浪潮。因此，台灣追求ＡＩ技術與經濟發展時，不能只注重技術面，更應關注生產關係變革所引發的勞動意義與人際異化的社會問題。

過去，工業革命改變人與機器的關係；今日ＡＩ正在改變人與智慧的關係。ＡＩ究竟會成為解放人類勞動的工具，還是成為支配人類心智的力量？不單取決於科技突破，更取決於人類能否建立合理的生產關係，確保我們始終主導自己所創造的智慧。