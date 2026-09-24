教育部怎失去教師信任

教師節前夕，台師大舉行「教育大師講座」，邀請吳清基、潘文忠、黃榮村等三位前教育部長對談，在對談中提到台灣教師荒的問題。

近年媒體常有個大哉問：為何大家不願意當老師了？看看近期教育圈接連出現的三件事：教育部長鄭英耀缺席Super教師獎頒獎典禮、國教署長彭富源在典禮上公開手機號碼、教育部推出的敬師微電影「一百分的形狀」引發基層怒火。這三件事看似獨立，卻指向同一個病灶，教育主管機關與第一線教師之間的距離，堪稱不食人間煙火。

首先，教育部長罕見缺席Super教師獎頒獎典禮，原因是為參加總統府舉辦的「全社會防衛韌性國際論壇」，教長的選擇一如既往符合政治正確，一個表揚教師的場合，主管機關最高首長選擇缺席，無論理由多麼正當，傳遞出的訊號都很清楚：在優先順序上，教師絕不是最前面那一個。

其次，國教署長公開手機號碼，稱「有需要可以打給我」。乍看之下似乎親民，實則禁不起推敲，教育問題層出不窮，國民教育尤其是重災區，身為中央最高主管機關首長，理應嚴肅提出解決對策與政策進程，公開號碼與其說是謙卑，不如說是用一個低成本姿態，迴避更困難的實質改革。

再者，教育部日前公布的微電影「一百分的形狀」，原想傳遞「分數不是唯一」的溫馨理念，卻被基層教師諷刺為「引誘教師犯罪的恐怖片」。片中老師公開唱名學生成績、將學生單獨帶到密閉空間、肢體碰觸學生，在當前校事會議與性平機制下，每一項都是高風險行為，極易引發申訴與調查。

看完影片，基層教師直呼「開場沒幾秒老師就失業了」、「這不是一百分的形狀，是校事會議的形狀」。教師節前夕，教育部為全國老師送上這樣一份「溫馨的賀禮」，最深的諷刺莫過於：教育部平日透過各項法規要求教師嚴守界線、謹言慎行，甚至讓許多老師因濫訴陷入自證無罪的困境；結果主管機關拍的片，卻把這些極易引發爭議的行為浪漫化。

影片告訴大家「學生不需要一百分」，制度卻要求「老師必須完美無瑕」，與第一線執教環境嚴重脫節。

以上三件事共同指向一個核心矛盾：主管機關的姿態與現實制度困境間存在巨大斷裂。

公開手機號碼是姿態、拍溫情微電影是姿態，但老師真正面對的，是校事會議帶來的漫長調查壓力、行政減量的紙上談兵、管教權的模糊界線。這些壓力不是抽象的數字，而是每天發生的現實。老師因為一次申訴，在調查期間無法授課、收入受到影響，即使最後證明無罪，過程本身已造成傷害。

真正的體察，不是公開手機號碼、拍一部影片，而是減少那些讓老師疲於奔命的行政負擔與制度風險。老師要的不是被「關懷」，而是真正落實「減壓」，少一點無謂報表、動輒得咎的調查、與讓老師必須自證清白的程序。

教育需要的是有專業能力、執行力與政策視野的首長，而不是一支手機號碼或一部脫節的微電影。教育部為什麼失去教師信任？在教師節前夕，值得教育官員好好深思。