許可Grab結合案，將更有利於外送市場的競爭

圖／聯合報系資料庫

結合審查應聚焦於結合可能產生的競爭效果，而非僅因企業間存在少數股權關係即推定競爭疑慮。就Grab收購foodpanda一案，重點並非在Uber持有 Grab的少數股權，而是在Grab進入台灣外送市場後，是否會限制市場競爭，抑或能促進市場競爭。

Grab收購Foodpanda，第一，可減弱Uber與Foodpanda間既有的持股連結；第二，能讓最具技術、規模與平台經驗的Grab進入台灣，成為足以與Uber Eats抗衡的競爭者；第三，Grab的公司治理獨立於Uber，無從認為其會配合Uber限制競爭。公平會不應禁止本案結合，即使有附加條件的必要，也必須符合比例原則。

本結合將改善台灣外送市場的競爭環境

Uber於今年7月與Foodpanda母公司Delivery Hero簽署企業合併協議，提出現金收購要約。在宣布收購要約前，Uber 已持有Delivery Hero約 24.99％的具投票權股份，並透過衍生性金融商品取得約11.74％的經濟曝險。基於Delivery Hero最大股東Prosus已決定參與應賣，若現金收購完成，Uber對 Delivery Hero的整體經濟利益將超過 53％，並得以控制Delivery Hero。

反之，在本結合案後，Uber對Foodpanda間接持股將從對Delivery Hero 的持股24.99%降低為對Grab的持股13.1%，且表決權僅3.7%。

因此，本案交易實際上減弱了Uber與Foodpanda之間既有的持股連結，避免了Uber實質控制Foodpanda的可能性；使外送市場的股權結構更趨分散，競爭結構有所改善。

台灣市場需要最有實力的Grab與Uber進行有效競爭

Delivery Hero出售foodpanda Taiwan後，買方是否具備持續投資、研發及營運能力，以維持foodpanda Taiwan競爭力及台灣外送市場雙方競爭格局，至關重要。若買方缺乏相應技術或資本能力，可能影響平台服務品質與競爭力。由於餐飲外送平台具有顯著網路效應，一旦平台表現下降，消費者、商家及外送合作夥伴可能轉向其他平台，形成負向網路效應循環，進一步削弱市場競爭。

在東南亞已頗具規模平台經濟的Grab ，顯然是最具實力承接 foodpanda 台灣業務的競爭者。Grab業務遍及東南亞八國、逾900個城市。在本結合案後，可預期Grab將導入其應用程式、演算法、支付系統等經驗於台灣市場，為消費者、合作商家及外送夥伴提供更具競爭力之替代選項。

反之，如本交易遭到禁止， Uber 在市場上的主導地位可能進一步強化。

Grab治理良好不致採取不正競爭手段

今年3月Grab修正章程後，創辦人陳炳耀持有超過70%的投票權，相較之下，Uber之表決權低於4%；在創辦人掌握表決權的雙層股權結構下， Grab決策仍持續由其管理團隊主導。

此外， Uber執行長Dara Khosrowshahi已非Grab董事，Grab董事會目前由六名董事組成，其中四名為獨立董事，分別具備財務審計、法律與法令遵循、數位金融及企業併購等專業。其專業聲譽、董事忠實義務及可能承擔的法律責任，難認會為迎合僅持有不到4%表決權的Uber，而容任Grab採取限制競爭行為。

在欠缺具體證據下，僅因Uber持有未達4%的表決權，即推定 Grab的台灣市場決策可能受到Uber影響，並不合理。

矯正措施應符合比例與合理原則

任何結合案的矯正措施，均應以交易本身所造成的競爭損害為對象，且符合比例原則；因此，在本案競爭損害尚未明確界定前，公平會應審慎評估，是否有必要附加與特定競爭疑慮關聯性尚未明確之附款。

（作者為台灣大學法律學院兼任教授，曾於新加坡大學法學院開設比較競爭法課程）