紐約磋商 為美中競爭裝煞車

美中關係正出現一個耐人尋味的轉折，雙方的競爭沒有停止，談判卻開始增加。雙方經貿團隊廿日在紐約舉行的磋商，從關稅、稀土、供應鏈到人工智慧治理，並為兩國元首高層互動鋪路，也透露出兩個全球大國在激烈競爭之後，重新尋找「如何避免失控」的答案，顯示出這不是握手言和，而是在不能脫鉤的現實下，重新學習如何競爭。

過去幾年，美國試圖以關稅、出口管制與科技封鎖降低對中國的依賴；中國則加速自主技術、供應鏈與市場布局。但現實證明，當全球化被重新定義，甚至退化，卻很難被一刀切斷。從ＡＩ、稀土與製造供應鏈看，正是最典型的三個戰場。

首先，尤其是ＡＩ。此次美方開始將人工智慧安全、風險通報與治理規則納入磋商，意味著中美ＡＩ競爭已從「誰掌握技術」進一步進入「誰制定規則」的新階段。美國希望維持技術與制度優勢，中國則強調自主發展與全球治理。雙方可以討論安全標準，卻很難在技術主導權上讓步。

因此，ＡＩ的競爭不只是晶片與模型的競爭，更是規則、標準與生態系的競爭。

第二，稀土則揭示另一個現實。美國要降低中國供應鏈依賴，卻無法在短期內建立完整替代體系；中國握有資源加工與磁材製造的重要優勢，也不可能在美方持續科技管制下，單方面承擔供應鏈穩定成本。

這非誰依賴誰的簡單問題，而是彼此都握有對方短期難以替代的籌碼。

第三，關稅休戰同樣如此。企業害怕的不只是高關稅，而是不知道何時會再加徵關稅。只要雙方能延長休戰、建立制度化溝通機制，市場就多一分可預期性，企業也多一點調整供應鏈的時間。

因此，紐約磋商真正重要的成果，未必是一紙驚天動地的協議，而是建立「管控衝突」的制度。這也是理解中美關係最重要視角，巴黎會談是恢復溝通，後續磋商是處理分歧，紐約會談則是在嘗試把危機管理制度化。

第四，「半年內互訪」所釋放的訊號亦是。高層頻繁互動，不代表戰略互信已經恢復，而是雙方都知道，當競爭進入ＡＩ、晶片、稀土、金融與地緣政治等深水區，沒有高層溝通機制，誤判的代價可能遠超關稅本身。

所以，未來的美中關係大概不會重新回到全面合作，但也不太可能走向全面脫鉤。可能形成的，是一種新的「戰略穩定」：競爭是常態，合作有邊界；分歧不會消失，但衝突必須可控。

對全球而言，這也許比一紙「大和解」更加重要。因為中美的問題不是互相關上溝通大門，關鍵在於能不能在談不攏的時候，仍然保持克制。

因此，紐約會談的意義是，美中競爭沒有終結，卻可能為競爭裝上一副煞車。

大國競爭的最高境界，不是消滅對手，而是在彼此無法取代的現實中，找到不讓世界一起付出代價的相處方式。美中未來仍是競爭的格局，但雙方也正在學會「可以鬥而不破，可以競而不失控」這件事。