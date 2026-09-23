台灣莫自困於「川習風向」

川習會將登場，台灣社會最關心的，莫過於台灣是否會被提及。昨天路透報導，大陸領導人習近平可能在美國國家檔案館，向川普總統提出「依《八一七公報》停止對台軍售」的要求。每逢中美領導人會晤前，是否談台灣、台灣會以什麼方式被提及，似乎都容易引發不安，這也反映出台灣在大國互動中的特殊處境。

先說台灣若被納入討論的情況。習近平今年五月在北京曾表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突；共同社十二日也報導，中方向美方表達，若會前批准新的對台軍售，可能取消會晤。這些訊息顯示，北京有意將台灣問題與美中整體關係掛鉤，許多國人因此擔心，台灣會不會成為談判桌上的籌碼。當前美國面臨中東局勢、俄烏戰爭與期中選舉等多重壓力，與傳統盟友的關係也出現變化，川普是否可能為了在其他議題上「扳回劣勢」，而在台灣問題上讓步，例如延後軍售，或減少乃至撤出俗稱「美語老師」的美軍顧問？這些憂慮並非毫無道理，值得政府與社會審慎看待。

反過來說，若會後公開內容完全未談到台灣，也未必值得慶幸。這可能代表中方相當有自信，認為不必太在意美方態度；也可能意味著雙方已在私下達成某些默契，因而無須公開討論。換言之，「有談」與「沒談」，都可能引發不同層面的擔憂。

個人認為，台灣未必是這次會談對外公開的主軸。美中兩國在關稅、稀土、人工智慧與晶片管制等議題上，本就有許多需要協調之處，兩國商貿往來與對國際局勢的因應，更可能占據公開議程。但這不代表台灣問題不存在，軍售規模與對台政策的措辭表述，仍可能在檯面下成為折衝的籌碼。

既然如此，台灣更需要保持冷靜。國家發展不應建立在他人是否投以「關愛的眼神」之上，也不必因為一點風吹草動便層層揣測、自我消耗。外界態度固然重要，但真正決定台灣處境的，仍是自身的實力與韌性。

因此，務實的作法，是持續在經濟、軍事與國際參與三個面向，強化台灣不可替代的角色：在經濟上，鞏固關鍵產業與供應鏈的地位；在軍事上，穩步提升自我防衛能力；在國際參與上，以務實靈活的方式深化與各國的連結。小國有小國的優勢，靈活、彈性、反應迅速，正是台灣得以在大國之間立足的憑藉。

川習會的結果，我們無法左右，如何回應，卻掌握在自己手中。與其焦慮地猜測風向，不如把心力放在強化自身，讓台灣成為任何一方都無法忽視的夥伴。唯有自身立足穩固，無論談與不談，台灣都能從容以對，這才是面對不確定時代的生存之道。