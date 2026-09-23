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讀家觀點／防洪不能凌駕原民基本權

聯合報／ 謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長（台北市）
馬太鞍溪流域部落族人21日在行政院門口高舉訴求標語，要求重建方案須由部落共同決定。記者張文玠／攝影
馬太鞍溪流域部落族人21日在行政院門口高舉訴求標語，要求重建方案須由部落共同決定。記者張文玠／攝影

花蓮馬太鞍溪去年九月廿三日堰塞湖潰壩，巨量泥水瞬間衝入下游光復鄉，死傷嚴重；許多家園、田園盡毀。政府與原住民之間，為重建與諮商基本權利而齟齬，是非曲直亟待釐清。

防洪、防災固然具有高度公共利益，但只要工程進入原住民族土地、傳統領域，或實質影響部落生活空間，問題便不再只是工程行政，而是國家公權力如何在災害治理中尊重原住民族基本權利。法律爭點並非政府能否防災，而是「授權」是否可以解釋為「排除原住民族諮商同意」的概括權力。

從環境風險而言，首先必須區分緊急搶險與常態防洪治理。堤防潰決、河道阻塞、道路中斷或洪水已直接威脅生命安全時，國家基於災害防救、水利治理及生命保護義務，當然有權立即採取必要措施。相關法律因此授權行政機關在急迫狀態下進行搶險、搶修，並得簡化部分行政程序。這種授權的正當性來自危險的急迫性，而非來自「防災」這個抽象目的本身。

因此，防災授權同時存在明確界線。其一，必須有具體且現實的急迫危險；其二，措施必須限於排除危險必要的範圍；其三，急迫狀態消退後，正常法律程序即應恢復。

若政府早已掌握洪水風險，經過長期調查、規畫、設計、預算程序，最後卻在工程執行階段以防災為由排除部落參與，這即非緊急權限，而是以緊急之名規避法定程序。行政機關更不能因自身延誤而製造急迫性，再據此主張免除原本應履行的義務。

原住民族基本法的規範意義在於，原住民族對土地、自然資源、文化延續、部落自治的權利，不僅是一般行政程序上的陳述意見權，而是具有憲法基礎的集體基本權保障。原基法所要求的諮商、同意或參與，目的正是防止國家在土地利用、資源治理即開發決策中，單方面決定原住民族生活空間的未來。因此，其法律性質不能降格理解為工程完成前的一項形式程序，更不能因行政效率而任意排除。

形式上，原住民族基本法與災害防救法、水利法之法律位階相同，不能僅以「基本法」名稱主張「當然優位」；但在實質規範上，原基法所保障的民族、文化、土地等自主決定權，受到憲法增修條文特別保障，因此其他法律的防災授權，必須接受基本權導向的合憲解釋。換言之，災害防救法律授權政府在急迫情況下先行處置，卻不能解釋為授權政府罔顧原住民族基本權。

這也構成兩者衝突時應採取的法律定位，亦即，生命安全的立即危險，可以正當化程序暫時縮減，卻不能正當化基本權的永久排除。真正的緊急搶險，可以先行處置並於事後補充程序；涉及永久堤防、河道改線、土地徵收、聚落遷移、長期資源利用等措施，則因其具有不可逆性與長期權利效果，原則上仍應回到完整的諮商同意程序。

因此，防災與原住民族權利的問題，是法律授權與基本權保障之間的界線問題。更何況，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」第一條立法本旨強調，重建地區位於原住民族部落者，並應依原住民族基本法相關規定辦理。

換言之，國家可以因急迫危險而暫時調整程序，卻不能因政策目的重要而剝奪原住民基本權利。若連可以預見、可以規畫的永久工程，都能因「防災」之名排除諮商同意，則原基法所定的諮商同意權將形同虛設，原住民族法制的良善目的也將蕩然無存。

馬太鞍溪 堰塞湖 災害

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