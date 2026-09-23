指標倒退 誰忘了司法節操？

國際組織「國際民主及選舉協助研究所」日前公布二○二六全球民主現況報告，台灣司法獨立指標從「前段班」降至「中段班」；但在全球多數呈現倒退的「國會監督效能」項目中，則名列十三個進步國家之一。

中華民國歷經內憂外患戰爭紛擾，一直到民國卅八年底中央政府遷台後才逐漸穩定，民國七十六年解除戒嚴後，開始邁向現代主流認定的「民主政治」時期。數十年的發展、多少前輩的努力，普世價值的基本人權終於受到保障，相當程度的讓政府這隻怪獸不敢再明目張膽地為所欲為。

直到近幾年，這隻怪獸竟忽焉醒來張開血盆大口狂吠猛咬！牢籠怎麼開了？誰放牠出來？曰：行政權牽著司法權狼狽為奸也。

科普一下中學生都懂的法律常識：權力分立，不讓政府權力集中，所以分散權力彼此監督牽制以達平衡。人權呢？就是人基本生存的權利，從人身自由不受侵害，生存、工作到言論表達，再擴及受教育、服公職、參政等，被歸納為「平等、自由、受益、參政」四大範疇。套句學者的說法：「基本人權是你對抗國家不當干預的法律依據，並非國家恩賜。」

看似簡單，其實好不容易從「人治」過渡到「法治」，代表不論是誰當權，不會因為不同的人上台執政就有不同樣貌。習慣了幾十年的法治型態，現在顯然變了調，甚至已蔓延到全身，滲透之深、擴散之速，令人駭異！

問題在哪？路人皆知箇中緣由：司法權自甘墮落、俯首於行政權之下！連大法官都如此，其他又何能倖免？雖自詡為民主自由法治的捍衛者，卻早已忘了應守的節操。

士大夫之無恥，是謂國恥！總會有人撕開戳破這虛偽的面具。ＩＤＥＡ的指標退後只是開端。誰將我們帶入墮落的境地？誰助長歪風？除了主事者，還有沉默不語的知識分子。