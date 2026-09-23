輕忽個案 審判程序難保滿分

近日媒體報導：「台灣司法獨立表現去年降至中段班」，法務部認為評比降低的重要原因為憲法法庭停擺，並表示同份報告對於我國「民事與刑事審理是否都遵循正當程序」等問題仍給予滿分。筆者則認為：民刑事案件攸關百姓日常，少數待改善個案仍須獲得關照。

筆者某次旁聽某高等法院一起車禍案開庭。被告於開庭前詢問書記官，是否可請無律師資格之某大學教授擔任辯護人，書記官表示應提出聲請狀。審理程序前，被告屈身向書記官遞狀，審判長見狀隨即表示：「你要幹什麼？你回去坐好！」書記官說：「他想要聲請非律師擔任辯護人。」但審判長始終未收受聲請狀審閱，並表示：「我幹嘛讓你找一個沒有律師資格的來當辯護人？」「沒有律師資格，就是水平不足、能力不夠…等穿上了白袍再來…」。

依刑事訴訟法，辯護人應選任律師。但經審判長許可也可選任非律師為辯護人。司法院也公告「聲請選任非律師為辯護人狀」的撰寫範例。對於被告的聲請，審判長固然有駁回，然也有審理義務，若未審即判，顯然難獲人民信賴。

遺憾的是，本案經陳情司法院，卻是轉由被陳情單位以「審判長具有訴訟指揮權」回覆；另本案是否合乎法官倫理規範要求的「法官應有禮聽審」，司法院也無促請改善意見。

本案也許只是龐大審判體系中的一段小插曲，但也可能是決定司法向上提升或向下沉淪的蝴蝶效應，這些小地方若未獲正視，台灣的審判程序未來是否能常保滿分？