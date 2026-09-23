聽新聞
0:00 / 0:00

輕忽個案 審判程序難保滿分

聯合報／ 魏平／教師（台南市）
士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

近日媒體報導：「台灣司法獨立表現去年降至中段班」，法務部認為評比降低的重要原因為憲法法庭停擺，並表示同份報告對於我國「民事與刑事審理是否都遵循正當程序」等問題仍給予滿分。筆者則認為：民刑事案件攸關百姓日常，少數待改善個案仍須獲得關照。

筆者某次旁聽某高等法院一起車禍案開庭。被告於開庭前詢問書記官，是否可請無律師資格之某大學教授擔任辯護人，書記官表示應提出聲請狀。審理程序前，被告屈身向書記官遞狀，審判長見狀隨即表示：「你要幹什麼？你回去坐好！」書記官說：「他想要聲請非律師擔任辯護人。」但審判長始終未收受聲請狀審閱，並表示：「我幹嘛讓你找一個沒有律師資格的來當辯護人？」「沒有律師資格，就是水平不足、能力不夠…等穿上了白袍再來…」。

依刑事訴訟法，辯護人應選任律師。但經審判長許可也可選任非律師為辯護人。司法院也公告「聲請選任非律師為辯護人狀」的撰寫範例。對於被告的聲請，審判長固然有駁回，然也有審理義務，若未審即判，顯然難獲人民信賴。

遺憾的是，本案經陳情司法院，卻是轉由被陳情單位以「審判長具有訴訟指揮權」回覆；另本案是否合乎法官倫理規範要求的「法官應有禮聽審」，司法院也無促請改善意見。

本案也許只是龐大審判體系中的一段小插曲，但也可能是決定司法向上提升或向下沉淪的蝴蝶效應，這些小地方若未獲正視，台灣的審判程序未來是否能常保滿分？

書記官 司法 法務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小黃司機羈押庭嗆「司法不是選擇題」 法官：司法不可能百分百完美

遭質疑「假公益」？林國漳競辦回擊對手：國民黨扭曲事實 抹黑潑髒水

謝宜容遭爆罵下屬「掐死你」轟抗旨欺君 勞動部：霸凌零容忍依法上訴

黨產爭議 最高行政法院：不能憑轉型正義口號違法裁判

相關新聞

紐約磋商 為美中競爭裝煞車

美中關係正出現一個耐人尋味的轉折，雙方的競爭沒有停止，談判卻開始增加。雙方經貿團隊廿日在紐約舉行的磋商，從關稅、稀土、供應鏈到人工智慧治理，並為兩國元首高層互動鋪路，也透露出兩個全球大國在激烈競爭之後，重新尋找「如何避免失控」的答案，顯示出這不是握手言和，而是在不能脫鉤的現實下，重新學習如何競爭。

台灣莫自困於「川習風向」

川習會將登場，台灣社會最關心的，莫過於台灣是否會被提及。昨天路透報導，大陸領導人習近平可能在美國國家檔案館，向川普總統提出「依《八一七公報》停止對台軍售」的要求。每逢中美領導人會晤前，是否談台灣、台灣會以什麼方式被提及，似乎都容易引發不安，這也反映出台灣在大國互動中的特殊處境。

輕忽個案 審判程序難保滿分

近日媒體報導：「台灣司法獨立表現去年降至中段班」，法務部認為評比降低的重要原因為憲法法庭停擺，並表示同份報告對於我國「民事與刑事審理是否都遵循正當程序」等問題仍給予滿分。筆者則認為：民刑事案件攸關百姓日常，少數待改善個案仍須獲得關照。

司法不能被預設答案

黨產會追討國民黨舊中央黨部、國發院土地及大孝大樓等三案，均遭最高行政法院判決黨產會敗訴確定。黨產會主委林峯正質疑法院對黨產條例的解釋，認為對已處分財產增加「無償或交易時顯不相當之對價取得」的要件，恐使黨產條例的立法意旨遭到限縮。

指標倒退 誰忘了司法節操？

國際組織「國際民主及選舉協助研究所」日前公布二○二六全球民主現況報告，台灣司法獨立指標從「前段班」降至「中段班」；但在全球多數呈現倒退的「國會監督效能」項目中，則名列十三個進步國家之一。

讀家觀點／防洪不能凌駕原民基本權

花蓮馬太鞍溪去年九月廿三日堰塞湖潰壩，巨量泥水瞬間衝入下游光復鄉，死傷嚴重；許多家園、田園盡毀。政府與原住民之間，為重建與諮商基本權利而齟齬，是非曲直亟待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。