黨產會追討國民黨舊中央黨部、國發院土地及大孝大樓等三案，均遭最高行政法院判決黨產會敗訴確定。黨產會主委林峯正質疑法院對黨產條例的解釋，認為對已處分財產增加「無償或交易時顯不相當之對價取得」的要件，恐使黨產條例的立法意旨遭到限縮。

最高行政法院則罕見發布新聞稿，認為行政機關敗訴後以強烈主觀語言質疑判決，涉及權力分立分際，並呼籲勿以政治語言干擾司法。這場爭議值得關注的是，與其急著回答「誰干預司法」，不如檢視行政機關可否批評司法判決？是否跨越權力分立界線？

首先，從法治國原則來看，行政機關並非不能評論法院判決。任何判決都可受到檢驗，司法也非不能遭批判的禁區。最高行也表示，判決內容可受公評。問題在於黨產會並非學者或評論者，而是本案訴訟當事人，也是依法行使公權力的行政機關。當行政機關在敗訴後，以「立法意旨淪為空殼」等強烈語言質疑法院，若因此形成司法應依行政機關認定的「轉型正義」作成判決的社會印象，自然容易引發權力分立的疑慮。

其次，最高行此次反擊的核心是指出行政機關若不服判決，應循既有法律救濟制度處理。最高行並說明，相關合議庭是依黨產條例條文、立法理由及司法院釋字第七九三號解釋作出判斷，而且「無償或交易時顯不相當之對價取得」的法律見解，並非此次才突然出現，而是最高行長期採取的見解。

但從另一個角度看，黨產會的質疑也不能簡化成「不接受敗訴」。黨產會的核心主張是認為最高行對黨產條例的法律解釋，可能限縮轉型正義原本要處理的歷史問題。黨產會今年七月針對國發院案即曾表示，若只有能證明「免費或低價取得」的財產才能追徵，部分涉及歷史權力運作、但已轉手的財產可能因此排除在追討範圍外，亦為對法律解釋及立法目的之不同理解。

因此，本案的爭執點其實落在「法律解釋」與「政治正當性」的邊界。國民黨方面認為既然案件已司法審判，行政機關就應尊重確定判決，不能以「轉型正義」作重新施壓司法的政治工具；惟國民黨的政治主張，應與法院對案件本身的法律判斷區分開來。

綠營有立委則採取不同解讀，認為林峯正是在學術場合提出個人評論，並未實際改變判決或介入審判，因此不能等同於「干預司法」。這也提醒外界，「批評司法」與「干預司法」在法律上並非同義詞；是否構成干預，要看有沒有行政權力介入審判程序、施壓法官、要求特定裁判結果等具體行為。

換言之，目前公開資訊所能確認的是黨產會三案敗訴確定、林峯正公開質疑判決、最高行罕見發聲捍衛審判獨立，國民黨則據以批評行政干預司法。但若進一步要認定「政治干預司法」，仍須有具體介入事證。惟司法不能被任何政黨或行政機關預設答案；行政機關捍衛自己的立場，也須接受法院的判決。

不論是以「轉型正義」之名要求司法符合行政期待，或以「司法獨立」之名禁止公共批評判決，都讓法制討論陷入政治攻防。最終仍應回到法律、證據與正當程序，這才是法治課題。