誰能定義什麼是愛台灣？

聯合報最新的「兩岸關係年度大調查」顯示，有六成七民眾支持擴大兩岸觀光往來，六成二支持兩岸民間交流；但另一方面，五成以上民眾仍認為兩岸政治、軍事與外交關係處於緊張狀態。這兩種看法其實不矛盾，反而說明台灣社會對兩岸關係的想法，比政治語言呈現出來的複雜得多。

一個人可以對對岸的政治與軍事壓力保持警戒，也可以希望維持正常民間往來；可以支持國防，也可以主張對話。現實中的人，往往不會只有一種政治立場。但我們的政治語言，卻愈來愈習慣替人分類。愛台、賣台、舔共、親中、疑美、抗中，乃至「綠共」、「青鳥」等詞。

在不同政治立場的討論中，都可能成為迅速判斷一個人的捷徑。這些詞不是完全不能使用，問題是當標籤先於具體言行出現，我們接下來看到的每件事，就容易只替既有印象尋找證據。

「愛台灣」尤其值得思考。支持國防、維護民主、發展經濟、推動國際交流、主張兩岸對話，都可以是不同形式的「愛台灣」；既然如此，誰能決定哪一種才是真正愛台灣？「綠共」、「舔共」、「賣台」也是如此。如果這些詞要成為政治判斷，就應回到具體的政策、言論與行為，而不是讓一個「帽子」本身代替論證。一個人支持兩岸交流，不等於主張統一；批評對岸，也不代表反對所有兩岸往來。政治立場難免複雜，想法更不能一詞概括。

「查水表」一詞則是另一個層次，若這個詞是用於指控公權力針對個人言論採取行動，則應進一步說明發生了什麼、哪個機關介入、法律依據及程序為何？否則，一項需要證明的指控，亟易在政治語言中成為既定事實。當一個人先被歸類成「哪一邊的人」，大家往往就不再細究他究竟說了什麼。

民主社會，不可能要求所有的人都使用相同語言。但我們可要求自己遵守相同的規則—即使不同意某人，也不要急著定義他是什麼人。政治可以有立場，公共討論卻不能只有貼標籤；若標籤總是先於理解，最後失去的是理解彼此的可能。