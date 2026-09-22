兩岸交流 無需統獨標籤

聯合報最新兩岸關係年度大調查，有一個現象值得注意，即主張台灣未來走向獨立的民眾增加了，但多數人仍選擇維持現狀；而兩岸政治氣氛雖然緊張，民間卻沒有因此完全否定交流。這或許才是今天台灣社會面對兩岸關係更真實的樣貌。

調查顯示，主張台灣未來走向獨立者，由去年的二成五增至三成二，但仍有五成三選擇維持現狀；主張統一者則約一成二。這些數字放在一起看，台灣社會對於改變現狀仍然謹慎。三成二也不能直接理解成支持「立即台獨」，其中包括先維持現狀、未來再走向獨立的人。

即使對台灣主體性的認同愈來愈強，觀光、經貿、探親等民間交流，仍是許多人的實際需求。從調查來看，兩岸民間關係也是「五大領域」中評價最和緩的一項；這說明政治上的距離，並沒有完全反映於人與人之間的距離。很多人不認同對岸的政治制度，也不願接受兩岸政治關係被單方定義，但仍願意保留正常交流空間。

今年認為「台灣獨立是兩岸關係最大的變數」的比例是一成五，反而比去年下降，也可見台灣民意複雜性。

兩岸關係要面對的，正是這種複雜而真實的民意。政治有分歧，交流卻不必消失。如何降低敵意，在維持台灣自主的同時，也保有正常往來，或許比不斷替台灣社會貼上統獨標籤更務實。