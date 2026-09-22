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只會煽動對立 怎解美中籌碼困局

聯合報／ 記者／蕭白雪

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成四民眾主張台灣在美中台三角關係中不向任一方傾斜，即使民進黨支持者有五成三主張傾美，但也有四成五認為台灣應和美中維持等距，主流民意明顯不願台灣在美中兩大強權間選邊站；川習本周將再會，ＡＩ科技發展是此次川習會的一大焦點，不管是近來國際熱議的ＡＩ末日、ＡＩ風險監管，ＡＩ帶來的許多新議題與新挑戰，作為ＡＩ硬體關鍵供應鏈的台灣，更需要關注、且沒有置身事外空間。

本報自二○一○年起，每年以民調方式定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法，針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。十餘年下來，可看出民眾對兩岸關係、交流的看法，以及美中台關係隨著世界大局的轉變，台灣民眾面對美中的態度，也隨之變化。

民進黨政府自蔡英文總統到賴清德總統，十年來持續打著抗中保台旗幟，動輒就把不同意見者打成賣台；如今的兩岸關係，猶如走鋼索般不容判斷失誤，但即使兩岸目前在政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，多數民眾認為兩岸開戰可能性低；即使賴政府幾乎把兩岸所有往來、交流，都扣上是對岸統戰，但台灣多數民眾面對兩岸觀光、旅遊等民間交流問題上，比政府顯得更有自信而不畏懼。

民進黨政府的抗中保台，如今面對美國總統川普對中態度的大轉變，同樣顯得進退兩難。川普即將再度與大陸國家主席習近平在美國會面，光是這個月，川普談到習近平時，稱讚說「他是一位很了不起的紳士，我們相處非常好」，多次強調兩國雖互為競爭對手，但他與習近平關係很好。甚至在美國媒體爆出中國大陸提供伊朗衛星影像、讓伊朗得以攻打美軍時，川普還回應說習近平「表現算是相當合理」。

如今的美中關係，與蔡英文總統時期的美中關係可說大不同，甚至歐洲其他國家與美中的關係，也都出現變化，但賴政府卻仍持續只知抗中，毫無想讓兩岸降溫、開啟對話的企圖與規畫。

從賴總統到卓揆、文化部長，無視國內早已面臨ＡＩ帶來的文化衝擊與種種問題，仍只顧著指責在野黨，甚至煽動對立。這樣的政府，如何讓民眾相信，有能力處理好兩岸關係、有能力在美中兩大強權下不被當成籌碼？又如何讓民眾相信，有能力因應ＡＩ對全球帶來的各種新挑戰。

美中 籌碼 川習 賴政府 賴清德

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