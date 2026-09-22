建構地獄 不如降低敵意

聯合報每年做兩岸關係大調查，供多方參考與風險預警提醒，期盼兩岸執政者運用智慧避開戰爭，讓波濤洶湧的台海局勢能歸於平靜。

兩岸高度對立浪潮，有可能醞釀成災難式的海嘯。民進黨執政，台獨變形成「中華民國」，反而使中華民國似有似無，大陸已不再隨著「中華民國變形」改變腳步，一心朝著「未統而治」的方向前進。共軍戰機與海上船艦常態環繞台灣，遊走灰色地帶，海空多層組合不斷威懾與騷擾，如箭在弦上。

外人不停兵推、演算與渲染共軍何年攻台，「還好」兩岸還算沉得住氣，互相打嘴砲也是一種「互動模式」。兩岸高來高去，無論長臂管轄、未統而治、未戰先勝，終歸要對話與磨合，和平才是兩岸民眾的共同願望。

台灣民眾在民進黨執政渲染下，有感於大陸進逼施壓力道日增，遲早擦槍走火，故認為武器再貴亦不能不買，最好把台灣軍事部署成「刺蝟、豪豬、地獄景象」，任美軍打造戰爭景況，讓共軍聞之喪膽、知道來犯必付代價。但只要台海發生戰爭，受害的是百姓；擴大兩岸交流才是安全閥。

建構「地獄景象」不如降低敵意，堆疊善意更勝於建立「安全閥」，這才是兩岸關係年度大調查呈現的現實景況。期盼執政者化解政治海嘯，讓民眾能安居樂業生活，才是正道。