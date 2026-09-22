讀家觀點／補齊AI拼圖 台灣還缺三力

人工智慧正以前所未有的速度改變世界。從金融、醫療、製造、科技甚至國防，ＡＩ快速進入各行各業。隨著模型愈來愈大、資料量愈來愈多，對運算能力的需求也急遽增加。今天的ＡＩ競爭，不只是模型與演算法之爭，更是國家整體科技實力的較量。

台灣擁有全球最完整的半導體供應鏈，也是先進ＡＩ晶片最重要的製造基地之一。然能製造最先進的ＡＩ晶片，並不等於擁有最強的ＡＩ能力。與中美相比，台灣在ＡＩ基礎建設上已有明顯差距；面對日、韓、星的積極投入，我們也未必占有優勢。

政府正積極推動「主權ＡＩ」，但要真正建立自主ＡＩ能力，數發部前部長黃彥男即點明我們的「算力」與「電力」不足。在「算力」方面。訓練最先進的大型ＡＩ模型，需要數萬片高階ＧＰＵ，以及高速網路、儲存、散熱、資料中心等構成的龐大運算系統。台積電是全球ＡＩ晶片製造的關鍵，台灣也擁有世界級的伺服器供應鏈，但我們卻面臨一個矛盾：全球最先進的ＡＩ晶片大量在台灣製造，卻不為台灣所擁有。到目前為止，我們也尚未發展出可以商用的ＡＩ模型。

因此台灣高階ＧＰＵ及大型ＡＩ運算中心規模，不僅遠落後中美，甚至和日韓等鄰國相比也有差距。若無足夠算力，「主權ＡＩ」就僅停留在口號。算力是新時代國家基礎建設，政府應結合產業與學研機構，加速建立大型ＡＩ算力中心。

有了「算力」，接著就是「電力」。ＡＩ資料中心耗電驚人，而且需要全年無休的穩定供電；未來模型愈大、應用愈普及，電力需求只會增加。因此，ＡＩ表面上是晶片、模型與軟體的競爭，背後也是一場能源競爭。

台灣的能源政策長期陷於政治與意識形態爭論，但到了ＡＩ時代，必須回到國家競爭力重新思考，核能不應被排除。台灣需要的是安全、穩定、多元而具有成本競爭力的能源組合；沒有足夠的電，再多ＧＰＵ也只是無法充分運轉及冷卻的昂貴機器。

然除了「算力」與「電力」之外，我認為台灣發展ＡＩ，還缺一力，那就是「人力」；且「人力」是「三力」中最嚴重的問題，因為人才無法在短時間內大量產生。一名優秀的科學家、ＡＩ研究人員或工程師，往往需要十年甚至廿年的培養。

台灣少子化日益嚴重，學生人口逐年下降，數學、自然與理化等基礎教育也值得重新檢討。另一方面，半導體、ＡＩ、資通訊、生技與精密製造等產業，都在爭奪有限的理工人才；加上國際企業來台投資持續高薪挖角，未來台灣面臨的恐怕不只是ＡＩ人才不足，而是從科研人員、工程師到第一線技術人才的人才庫快速變薄。一個國家的科技實力，必須由龐大的科研、工程與技術人才共同支撐；一旦人才供應出現斷層，再雄厚的產業基礎也將逐漸失去競爭優勢。

這也回到我一再主張的「五才並進」政策。「育才」，強化數理與科學教育；「引才」、「用才」，更積極吸收全球科技人才，不分國籍、地區或政治背景，真正唯才是用；「留才」、「聚才」，則要改善薪資、研究環境與發展空間，既留住培養的人才，也吸引海外人才來台及回流。

ＡＩ時代，台灣不能以為有台積電、有半導體，就自然會成為ＡＩ強國。半導體只是入場券，決定未來的，是把晶片優勢轉化為完整的ＡＩ國力。因此最重要的不只是半導體，更要補齊ＡＩ發展的每一塊拼圖。從算力、電力到人力建立完整而自主的體系，才能把今天的半導體優勢，轉化為明天堅實的國家競爭力。