川習二會 美中關係難有大突破

大陸外交部昨日宣布，應美國總統川普邀請，大陸國家主席習近平將於九月廿三日至廿五日對美國進行國是訪問。外界關切重點仍是台灣議題，甚至連日相高市早苗都計畫先和川普會面，討論台海局勢。筆者認為，川習二會將是一場行禮如儀，維持高層溝通的過程，而非美中正邁向和解之路。

今年五月川普訪問北京前，美國「外交事務」等媒體對美中未來關係發展持樂觀態度。結果，那是場缺乏具體協議的峰會，唯一可提的是，習近平在會談時提出，建構「中美建設性戰略穩定關係」，取代他十三年前提出的「中美新型大國關係」，亦即中美在對抗本質不變的基礎上，維持有默契的和平，避免誤判導致兵戎相見。

會後，雙方依然藉由關稅及關鍵供應鏈的控制，「卡脖子」式的外交攻勢向對方施壓；日前川普還獲得國會授權，可對購買俄羅斯原油的中國，課徵百分之百關稅，即可說明中美處於戰略模糊的競爭關係。雖然川普言行矛盾，行事魯莽，但仍曉得事務輕重緩急，會精算最大利益，尤其是目前還面對著期中選舉的劣勢。筆者認為，川習二會觀察重點如下：

首先，美中關稅休兵是否延長。川普原本依三○一條款欲對中國產能過剩，加徵關稅的措施，將延至川習會後宣布，好作為雙方互降三百億美元商品關稅的談判籌碼。對此，大陸商務部證實雙方有此磋商，而磋商或有助延長十一月到期的美中貿易關稅休兵，可緩和雙方關稅壁壘再次升高，避免加劇美國的通膨。

其次，中國對美農產品及波音飛機等採購，是否有具體的金額、期限與履約機制。其三，中國稀土供應能否換取美方放寬部分出口限制，像是電訊與監控設備。再者，在川普ＡＩ不能輸的主張及美國管制晶片出口的同時，可否能與大陸就ＡＩ可能產生的共同風險，針對技術與治理工具進行討論，建立有效對話防護網。

最後，日本「共同社」報導稱，大陸已要求美國在川習會晤前，不要批准對台灣一四○億美元的軍售，否則中方可能取消元首會面。筆者認為川習再會已箭在弦上，就算美國在川習會期間對我軍售，北京仍可用採購等方式反制華府，更何況已飛到夏威夷要交付我方兩架Ｆ–16Ｖ戰機，在天候關係排除後仍無下文，即可說明川普不希望川習會節外生枝。

川習會必定談及「台灣議題」，但應只會再次表明各自立場，篇幅與時間應不會太多，因為北京認為這是內政問題；華府則以維持現狀最符合美國利益為前提，希望兩岸自我克制。

習近平雖是旋風式訪美，川普可是給足他面子，從接機、國宴、夫人外交不一而足。但比排場更重要的是，雙方會談成果有沒有期限、數字、驗證及違約處理機制，以目前國際氛圍，美中關係難有重大突破，僅能表示雙方高層維持溝通罷了。台灣應設法與川普虛與委蛇，因為川普任期是台美最危險時刻。