美中博弈 我須擴大戰略選擇

大陸外交部九月廿一日宣布，習近平將於廿三日至廿五日赴美國是訪問，今年的川習二會確定廿四日在白宮登場。美中已就經貿、投資與人工智慧先行磋商，台海可能成為未公開、卻牽動雙方盤算的隱性議題。

近來部分ＭＡＧＡ派主張美軍由第一島鏈後撤；史丹佛學者吳國光也示警，北京可能藉峰會促使美方降低介入台海意願、減少對台軍售，甚至接受「台海現狀無法長期維持」的論述。美中重整競爭秩序之際，台灣能否維持戰略自主？已成迫切課題。

從國際現實主義觀點看，美中正走向競爭與有限合作並存的「競爭性共存」。美國需要大陸協助穩定市場與區域衝突，北京則尋求關稅調降、科技限制鬆綁及更大戰略空間。峰會重點在為競爭設置護欄，降低兩強失控風險。然而，美中追求的是可管理的競爭，台灣關切的是自身安全不被當成穩定大國關係的代價，兩者並不必然一致。

川普面臨期中選舉壓力，大陸則準備十月召開廿屆五中全會，雙方都有在峰會中取得成果、穩定外部局勢的政治需要。川習會較可能形成「各取所需、各自表述」的有限協議，先處理經貿項目，擱置科技管制、產業補貼與地緣安全等結構性分歧。台灣議題則可能成為隱性交換的籌碼，北京或將爭取美方調整涉台措辭、軍售節奏及官方互動層級，並據此宣稱美國政策轉向。

台灣位處美中台不對稱三角關係，既借助美國維持區域平衡，也承受兩強關係變化的外溢風險。美中對抗升高，台灣可能被推向競爭前線；雙方尋求和解，又可能面臨利益被邊緣化。這正是安全依賴中的雙重困境：既憂慮主要夥伴調整承諾的「拋棄風險」，也須防範大國競爭升高的「牽連風險」。

更值得注意的是，台灣防衛能力逐步提升，兩岸危機管理機制卻未能同步強化；與華府聯繫日益密切，直接向北京傳達意圖的管道反受限。一旦情勢升高，若只能透過第三方傳話，不僅增加訊息失真，也更易被納入大國博弈計算。

聯合報昨天公布的「兩岸關係年度大調查」顯示，六成三民眾支持續辦兩岸交流平台，六成七贊成擴大兩岸觀光往來。這說明主流民意並未在安全與交流之間二選一，而是期待兩岸能保留溝通管道。在欠缺互信的現實下，兩岸可採取功能主義路徑，先從經濟民生議題著手，透過適當管道務實聯繫，建立危機通報與事件協處機制，降低誤判與摩擦。對於短期內難以化解的政治分歧，雙方可各自保留立場，讓功能性交流先行，逐步形成穩定互動的基礎。

在大國博弈中，台灣須具備自主排序國家利益、設定政策議程及管控風險的戰略能力：對華府明示安全底線，向北京釋出恢復功能性對話與危機溝通的訊號，並以防衛韌性、國際連結和兩岸交流擴大政策選擇。川習會結果是台灣難以控制的外部變數；唯有以實力提高脅迫成本、以對話降低誤判、以多元連結分散依賴，才能避免大國博弈成為台灣無可迴避的命運！