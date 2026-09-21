川習二會前 川普喊AI部隊 對習近平叫板

就在川習今年二會前，美國總統川普在其社群上宣布將成立「ＡＩ部隊」，並另覓一名「ＡＩ沙皇」。然而，比起追問這是不是一支真正的部隊，我們更應注意川普強調，ＡＩ就是下一場工業革命與網際網路，但規模與影響比這兩者更大，未來可能占美國ＧＤＰ二成五。更宣稱目前美國領先中國、也領先全世界，而川普打算讓美國繼續保持領先。由此可看出川普正把人工智慧從產業政策，推升為國家安全與大國競爭核心。

不過，若只是處理ＡＩ監管，美國原有的商務、國防、情報與資安體系已有分工；若真要比照太空軍另立軍種，也不可能靠一則社群貼文完成。

其實，川普早在六月五日就已簽署發布「第十一號國家安全總統備忘錄」（National Security Presidential Memorandum 11，簡稱ＮＳＰＭ-11），全面加速美國軍方與情報機構採用先進ＡＩ技術，以維持對中國的技術壓制力。ＮＳＰＭ-11要求國安體系加速採用先進ＡＩ模型、規畫高安全等級算力設施、建立ＡＩ國家安全戰略人才儲備，並深化政府與民間合作。美國對ＡＩ發展方向其實已經很明確，認為ＡＩ是必須掌握的國家能力。

川普反對因安全疑慮拖慢ＡＩ發展，同時提高政府介入層級，政策取向其實相當一致；亦即，風險可以管控，但技術領先不能退讓。華府可以與北京討論避免ＡＩ失控，卻不會主動削弱自身在算力、模型與軍事應用上的優勢。「ＡＩ部隊」更像是一種談判姿態，美國準備把ＡＩ能力納入國力競爭，而不再只把科技公司視為監管對象。

台灣須關注美國對「ＡＩ部隊」的後續規畫、中共的反應及在川習會的互動。ＮＳＰＭ-11對ＡＩ技術堆疊的定義，明列晶片、伺服器、加速器、資料中心儲存、雲端服務與網路等環節；台灣則在先進製程與ＡＩ伺服器供應鏈占有關鍵位置。當中美重新界定哪些ＡＩ能力屬於「敏感能力」，台灣面對的就不只是出口管制，而是整條供應鏈如何被納入新安全邊界。

ＡＩ一旦被華府納入國家安全能力，台灣生產的晶片就不只是商品，也是大國談判的戰略資產。我們除了關心半導體晶片訂單，更需關切「敏感能力」如何定義、供應鏈規則如何形成，以及台灣能否在涉及自身核心產業時，取得制度性的參與位置。

川普此時喊出「ＡＩ部隊」，未必表示美國已多出一支ＡＩ軍隊，卻可能象徵中美科技競爭正在轉換語言。當ＡＩ走進國家安全，晶片不再只是晶片，算力也不只是生意。對台灣更重要的問題是，半導體與ＡＩ伺服器等核心產業已寫進大國安全框架，我們能否讓自身利益也被寫進規則之中？