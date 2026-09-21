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企業AI轉型 要更有責任思維

聯合報／ 劉典科／博士生（嘉義市）

過去ＡＩ主要負責「提供答案」，如今已漸具備規畫工作、調用工具與執行任務的能力。當ＡＩ真正走進企業日常營運，需要討論的已不只是它能替企業節省多少時間，而是企業準備好承擔它帶來的管理責任了嗎？

對廣大的中小企業而言，當ＡＩ只是協助撰寫文案，出錯的代價可能有限；但當它開始接觸客戶資料、電子郵件、訂單、財務資訊，甚至能操作其他企業系統時，一次錯誤執行的影響就可能被迅速放大。

因此，企業導入ＡＩ不能只有「效率思維」，還需要建立「責任思維」。首先，ＡＩ取得的權限應以完成工作所需為限，而不是為了方便全部開放；其次，ＡＩ的重要操作應留下完整紀錄，使企業能追溯問題；涉及付款、個資、合約及重大決策時，更應保留人工確認機制。這些限制看似降低了自動化程度，卻可能是企業敢於長期使用ＡＩ的重要基礎。

更值得思考的是，ＡＩ時代的企業競爭，最後比較的可能不只是誰導入得最快，而是誰能建立一套可信任的管理制度。台灣中小企業向來以彈性與速度見長。面對ＡＩ浪潮，我們不需要因風險而拒絕科技，也不應因追求效率而放棄必要的人為判斷。

真正成熟的ＡＩ轉型，不是把人移出決策，而是重新界定人與機器各自應該負責的事情。當ＡＩ能力愈來愈大，人的責任邊界反而更需要清楚。

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